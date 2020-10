La commun.e expulsée / on occupe la rue chaque jour

Mis a jour : le mardi 13 octobre 2020 à 15:24

Mot-clefs: squat logement

Lieux:



Des nouvelles : Hier soir, suite à une assemblée populaire on acte de nous retrouver chaque jour dès 12h30 et 18h30 devant le squat la Commun.e de Rezé pour un repas partagé.

Le temps de la rencontre, de l'échange entre nous et de l'inventivité dans la lutte. Beaucoup de questions hier soir et une seule certitude ; créer des soutiens et actions intercollectives est la seule condition de changer le cours des choses.

Soyons nombreux chaque jour devant la Commun.e à continuer à montrer par nos pratiques nos façons d'être, de vivre et de penser la cité ensemble. Bref, prensons le risque de juste vivre en accord avec nos sens humains; nos humanités.

La cohérence et convergence de nos énergies inventives et collectives pour occuper la place publique est le levier de notre lutte politique en recherche de formes esthétiques aussi en raccord avec nos émotions et nos sens profonds.

Dès 12h30 et 18h30, on se retrouve chaque jour devant le squat de la Commun.e et on invente la lutte à chaque instant en mouvement et en accroissement avec tous et toutes...

Mag pour le collectif la Commun.e de Rezé