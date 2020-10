L'école c'est pire que l'esclavage !!!

Mis a jour : le jeudi 15 octobre 2020 à 10:03

Mot-clefs: antiécoles

Lieux:



trimer 8h pour pas un thune avec la bouffe payée par les parents

punitions compétitions hiérarchies notations... une belle entreprise d'humiliations l'école

ces quatres murs dont il n'y a rien à sauver

bosser 2h de plus ou plus après le code civil imposé par le maître pour les devoirs

avec le consentement et souvent le zèle de nos maîtres les profs

et les parents et les militants de nous imposer l'idée qu'elle émancipe...

l'école est comme un commissariat avec ses flics qui nous tiennent en gàv

peu chers militants profs éducateurs syndicalistes

quand vous ouvrez une nouvelle école vous ouvrez une nouvelle école de police

et de policiers

quand vous luttez pour libérer l'institution scolaire de l'Etat ou des griffes du néolibéralisme

vous luttez pour défendre un centre de rétention administratif qui blesse détruit de l'intérieur

qui nous oppresse

qui nous tue

quand vous luttez pour défendre vos droits d'instructeurs vous vous battez pour conserver vos privilèges sur les élèves et votre pouvoir sur eux

dont vous vous défendez de posséder

vous luttez pour la conservation des bagnes éducatifs et moralisateurs

ce que vous déniez imbus de votre petit égo de flics

vous êtes payés pour mentir 8h par jour et le reste de la semaine en vous gargarisant de bonne consience et de votre mission civilisatrice

vous êtes de la même auge que les colons

les flics que vous dites détestez ce sont vous qui les former

les esclaves que vous trouviez inadimissibles dans vos livres c'est vous qui les dresser

il n'y qu'à voir le peu de révoltés dans vos classes-cellules

le plein d'élèves déjà esclaves qui avancent tête et yeux baissés

que vous aimez humilier et mutiler dans leur esprits

avec covid 19 vous êtes encore plus gendarmes qu'avant

PAS DE FLIC PAS D'ECOLE

NI VIEUX NI MAÎTRES

à bas l'esclavage à bas l'école !



des lycéens enragés