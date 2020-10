[Village du peuple - Donges] Lettre ouverte - Appel à table ronde

Mis a jour : le lundi 12 octobre 2020 à 19:35

Mot-clefs: squat logement

Lieux: donges







Lundi 12 Octobre 2020

Le Comité du Village du peuple, Donges.



À l'attention des co-président·es de la CARENE ;



Lettre ouverte : Invitation à une table ronde.



Bonjour,



Le Village du peuple doit devenir une zone d'équilibre naturel, la Petite Lande est un havre de paix où règnent l'harmonie et la symbiose. Comme un symbole historique, son vieux pressoir, son four à pain et son corps de ferme du 18ème siècle doivent être réhabilités afin de correspondre aux enjeux de notre siècle.

Pourquoi vouloir détruire ce lieu alors que ses occupant·es s'engagent dans la réalisation d'un projet convivial et solidaire envers toutes et tous ? À long terme nous envisageons une activité maraichère, la réhabilitation de la forge et la restauration du four à pain, afin d'appuyer l'économie locale dans un souci de résilience écologique.



Le Village du peuple se veut un lieu éducatif et d'accueil pour chacun·e, via des événements intergénérationnels fédérant associations et collectifs dans un objectif commun de partage. Le Village du peuple a besoin de l'appui de toutes et tous. Il est inadmissible que nous continuions à être traité·es comme des terroristes alors que nous agissons en faveur du vivant.



Notre objectif immédiat est de stopper toute activité néfaste sur cette zone humide, dans l'attente d'une concertation globale autour de l'avenir de ce bocage. Nous avons posé des barricades qui bloquent la route des engins, mais qui ouvrent la voie pour d'autres projets. Nous appelons aussi à ce que notre lieu de vie principal ne soit plus menacé d'expulsion. Nous sommes prêt·es à engager le dialogue afin de trouver un éventuel accord: nous appelons à une rencontre avec la CARENE, les élu·es locaux et tou·tes les acteur·ices concerné·es par l'aménagement de la Zone.



Nos différentes parties ont tout à gagner de cette rencontre. D'un point de vue médiatique, une entente serait intéressante pour l'image que vous véhiculez auprès de l'opinion publique. En cas de refus de dialogue, une fracture irrémédiable risque de se creuser, nuisant à l'intérêt général et écologique.

L'important pour nous est la préservation du vivant, le respect des dignités humaines, et la protection du Village du peuple. Nous ne lâcherons rien.



Dans l'attente d'une réponse, nous vous assurons de toute notre considération dans ce dossier.

Cordialement,

Le comité du Village du peuple.

Contact : levillagedupeuple(à)riseup.net