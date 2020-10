10 oct. Nantes : riposte massive contre la manif pour tous, la police protège l’extrême droite

Mis a jour : le dimanche 11 octobre 2020 à 18:47

Mot-clefs: antifascisme feminisme

Lieux:



Ce samedi après-midi, un millier de réactionnaires rassemblées place Royale. Et un millier de manifestants et manifestantes quelques centaines de mètres plus loin, partant de Bouffay, côté féministes, LGBT et antifasciste.