Les zapatistes ont besoin de solidarité après la destruction de la récolte de café

Le 22 août 2020, l’organisation paramilitaire ORCAO a pillé et brûlé deux entrepôts de café zapatistes à Cuxuljá, au Chiapas. Il s’agit de la dernière d’une série d’attaques de plus en plus fréquentes contre le projet zapatiste depuis que l’administration actuelle d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a pris ses fonctions.

Beaucoup d’entre vous se souviendront qu’en 2017, lorsque Trump a pris ses fonctions, les zapatistes ont envoyé quatre tonnes de leur récolte de café aux communautés migrantes et autres communautés en lutte aux États-Unis comme ressource d’organisation. Nous devons maintenant organiser notre propre effort de solidarité pour le café, non seulement pour aider à récupérer le coût de la récolte perdue, mais aussi pour montrer qu’il existe une solidarité générale avec le projet zapatiste.

Les zapatistes ont été l’une des rares voix à dénoncer le gouvernement prétendument "progressiste" d’AMLO pour avoir doublé les mégaprojets capitalistes des administrations précédentes, qui sont destructeurs sur le plan social et environnemental. Ces politiques ont dépossédé des centaines de milliers de leurs terres et de leurs ressources et ont fait des communautés indigènes et autres qui résistent à ces projets la cible de la répression étatique et paramilitaire. Il est important de noter que l’un des principaux investisseurs dans ces mégaprojets est la plus grande société financière du monde, BlackRock.

Soutenez le projet zapatiste, un projet qui a non seulement créé un horizon d’auto-organisation digne qui nous a tous inspirés, mais qui a également montré une solidarité profonde et de grande envergure avec nos propres luttes. La solidarité signifie agir en sachant que face à la destruction et à la dépossession, notre meilleure ressource est de nous entraider !

Contexte :

Malgré le déroulement de multiples crises au Mexique autour de la réponse à la pandémie et de la fermeture économique de 2020, l’administration prétendument "progressiste" de López Obrador a accéléré les mégaprojets à forte intensité de capital et basés sur l’extraction des ressources qui ont fait du surplace depuis la fin des années 1980 au milieu de la résistance féroce des peuples indigènes et d’autres communautés organisées contre la destruction écologique, le déplacement de population et le réaménagement territorial qu’ils impliquent.

Les Zapatistes et le Congrès national indigène ont averti très tôt que la transformation des mégaprojets d’AMLO (les mêmes projets sous un autre nom) menacerait non seulement leurs propres communautés autonomes, mais aussi toute alternative restante à la destruction capitaliste qui a cédé la moitié du territoire national aux sociétés minières multinationales, a engendré des forces narco-paramilitaires dans tout le pays pour nettoyer les territoires convoités de la résistance communautaire et a fait du Mexique le pays le plus violent du monde.

En effet, l’administration d’AMLO a donné la priorité précisément aux projets qui touchent le sud du Mexique - le "train maya" touristique qui pénétrerait dans les forêts, les bioréserves et les territoires indigènes de Campeche, du Yucatán, de Quintana Roo et du Chiapas ; le "Corridor transocéanique" qui exploitera et industrialisera l’isthme de Tehuantepec à Oaxaca pour relier l’océan Pacifique et le golfe du Mexique ; et la conversion des propriétés foncières collectives et des forêts du sud-est, riches en biodiversité, en sites de production agro-industrielle.

Il faut noter ici qu’il y a à peine un an, les zapatistes ont annoncé de manière inattendue la création de 7 nouveaux caracoles (centres d’autonomie, qui étaient déjà au nombre de 5) et de 11 nouveaux centres autonomes de rébellion et de résistance zapatiste (en plus des 27 municipalités autonomes déjà existantes), ce qui fait un total de 43 entités autonomes dans l’État du Chiapas.

Depuis le déploiement en 2019 de la nouvelle Garde nationale d’AMLO, le Chiapas est devenu l’État le plus militarisé du pays. Puis en mai de cette année, López Obrador a autorisé la présence de militaires dans les rues du Mexique pour les cinq prochaines années afin de prendre en charge la "sécurité intérieure". Le rôle anti-insurrectionnel inhérent à ce déploiement s’est accompagné d’une augmentation de l’activité paramilitaire qui, au Chiapas et ailleurs, joue le jeu de base consistant à piller et à brûler, à harceler et à terroriser les communautés locales pour tenter de démanteler le tissu social qui soutient la résolution et la résistance collectives.

Dans une tentative évidente de militariser davantage la situation, une nouvelle vague de calomnies coordonnées contre les zapatistes a déferlé sur les ondes mexicaines, tentant de lier l’EZLN au crime organisé - une affirmation absurde qui serait risible si son objectif n’était pas l’élimination violente de dizaines de milliers de zapatistes au profit du principal investisseur du "Train Maya" et de la plus grande société financière du monde, BlackRock. Ce n’est pas un hasard si le contrat de construction de la section du "train maya" qui doit traverser le Chiapas a été accordé à l’armée elle-même.

Le gouvernement de López Obrador rêve de réaliser ce que ni les administrations du PAN d’extrême droite ni la mafia institutionnalisée du PRI ne pouvaient réaliser : la destruction de la plus grande résistance anticapitaliste des Amériques qui a travaillé sans relâche en bas et à gauche pour créer un exemple d’un monde différent où nous pouvons tous décider à quoi sert la vie et créer l’organisation et l’infrastructure pour la soutenir.

Aidez à maintenir la résistance zapatiste en vie - nous en avons tous besoin comme lumière et source de courage pour nos propres luttes émergentes, luttant pour sortir des fissures d’un capitalisme qui s’effondre.

Faites un don, faites circuler cette information, lisez les articles liés ci-dessous, organisez avec vos amis et voisins et faites-nous part de toute activité que vous organisez à zapatistasnoestansolxs@solidarityfrombelow.org !

Prenez contact avec une asso locale de soutien aux zapatistes qui coachète le café aux comunautés zapatistes et cherche à essaimer le coachat de café et le soutien aux zapatistes : yabasta@riseup.net

