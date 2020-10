Déclaration anti-guerre de la jeunesse de gauche d’Azerbaïdjan

Mis a jour : le jeudi 8 octobre 2020 à 15:32

Mot-clefs: Guerre Resistances

Lieux: arménie azerbaidjan



« Notre ennemi n’est pas un Arménien, notre ennemi ce sont les personnes au pouvoir »

La dernière escalade du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Haut-Karabakh montre une fois de plus à quel point le système des États-nations est dépassé par rapport aux réalités d’aujourd’hui.

La seule occupantion contre laquelle nous devons nous lever c’est l’occupation de nos esprits et notre capacité à penser au-delà des récits et des idées qui nous sont imposés par nos gouvernements nationalistes prédateurs ; cette ‘incapacité à surmonter un état d’esprit qui divise les gens en « humains » et « non-humains » en fonction uniquement de leur lieu de naissance, puis fixe la supériorité des «humains» sur les «autres» déshumanisés comme la seule perspective possible de la vie dans certaines limites territoriales.

Dès que la «nation» nous appelle à la protéger de «l’ennemi», ce genre de réflexion nous fait oublier les conditions d’exploitation de la vie dans nos pays,

Mais notre ennemi n’est pas un Arménien ordinaire, que nous n’avons jamais rencontré de notre vie et, peut-être, nous ne rencontrerons jamais. Notre ennemi, ce sont les personnes au pouvoir, des personnes avec des noms, des titres, des grades et des visages spécifiques, qui depuis plus de deux décennies pillent les ressources et les habitants de notre pays et les maintiennent dans la pauvreté pour leur propre bénéfice. Ils n’ont toléré aucune opposition politique et ont réprimé ceux qui pensaient différemment avec l’aide d’un puissant appareil de sécurité. Ils se sont emparés d’espaces naturels, de côtes et de plages, ainsi que de ressources naturelles pour leur propre plaisir et usage, et ont limité l’accès des citoyens ordinaires à ces lieux. Ils ont détruit l’environnement, déboisé, pollué l’eau, bref. Ils ont réalisé une «accumulation par expropriation» à grande échelle. Ils sont impliqués dans la disparition de monuments et sites historiques et culturels à travers le pays. Ils ont détourné des fonds qui auraient dû être consacré à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale vers l’armée et au profit de nos voisins capitalistes aux ambitions impérialistes – la Russie et la Turquie.

Curieusement, tout le monde est au courant de ces faits, mais tout le monde semble ressentir une amnésie soudaine dès que la première balle est tirée à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Aveuglés, comme les personnages du roman de Saramago « la Cité des aveugles » (« l’aveuglement »), les gens passent en un instant en mode autodestruction et accueillent la mort de notre jeunesse au nom du « martyre » pour une « cause sacrée ». Cette question n’a jamais été autre chose que le gagne-pain des gouvernements d’Azerbaïdjan et d’Arménie. Il les maintient au pouvoir et les justifie pour la militarisation sans fin des sociétés et encore plus d’effusion de sang.

Nous ne blâmons pas les gens: en l’absence d’interprétations alternatives pour donner un sens à la guerre et au conflit entre les deux nations, l’idéologie nationaliste reste incontestée. S’il y a une chose que nos établissements d’enseignement sous-financés font bien, c’est bien sûr de semer la haine et de répandre la propagande nationaliste. Parce que la haine n’est jamais un produit de la psyché individuelle; La haine est construite et produite dans les relations de pouvoir existantes.

Dans le contexte ù il n’y a pas de contact direct entre les «haineux» et les «haïs», il est nécessaire de rappeler constamment au public «haineux» la nécessité de haïr le «haï» – et ce d’autant plus si le public «haïssant» est contraint de lutter pour sa propre survie économique au quotidien dans le cadre d’un système qui renonce à une répartition égale des ressources et des services et apporte plus de souffrance. La haine doit être produite. «ils» ont volé «notre» terre, disons nous, « c’est pourquoi nous les détestons ». Peu importe qu’il y ait d’innombrables autres façons d’habiter cette terre sans qu’un seul groupe n’en revendique la propriété exclusive.

Le frère cadet de l’un de nous, alors qu’il était encore adolescent, s’est un jour exclamé avec horreur en apprenant une prochaine réunion de travail avec des collègues arméniens à l’étranger: « Verrez-vous un VRAI Arménien? » Si vous y réfléchissez, des générations entières de personnes ont grandi dans le vide, sans contact avec ceux avec qui nous avons coexisté pendant des siècles en un seul endroit. Quelle genre de violence un tel isolement fait-il sur nos esprits et ravage nos capacités créatives? Inutile de dire que c’est aussi la recette parfaite pour déshumaniser «l’autre». Quoi de plus facile que d’attribuer toutes les mauvaises qualités à des personnes avec lesquelles je n’ai jamais été en contact de toute ma vie ?

Dans les années qui ont suivi la signature du Protocole de Bichkek en mai 1994, dans lequel les deux parties ont convenu d’un cessez-le-feu, les gouvernements arménien et azerbaïdjanais ont acquis de vastes arsenaux d’armes meurtrières qu’ils veulent maintenant utiliser l’un contre l’autre. La dernière fois que les pays ont approché un accord de paix, c’était en 2001 lors des pourparlers de paix à Key West, négociés par le Groupe de Minsk, qui comprend la France, la Russie et les États-Unis. Les pourparlers de paix ont échoué en raison des sentiments nationalistes et du fait que les dirigeants des deux côtés n’étaient pas disposés à faire des compromis. Depuis, ce projet n’a jamais été abordé aussi sérieusement.

Dans la situation actuelle, il semble extrêmement difficile de trouver des moyens d’éviter une nouvelle guerre dans la région. Nous voyons le discours de haine dominer le récit des deux côtés et gagner en influence, en particulier à la télévision, dans les déclarations officielles ou dans les publications sur les réseaux sociaux qui circulent à un rythme alarmant. Les deux parties font des déclarations difficiles à vérifier, créant une atmosphère de peur, de haine mutuelle et de méfiance.

Les populations des deux côtés ont été touchées par l’épidémie et la récession économique et ont du mal à relever les défis que les crises entraînent. A présent, elles sont entraînées dans un conflit militaire, qui est encore loin d’une solution constructive au conflit du Karabakh. Les conflits consomment d’énormes ressources économiques et humaines uniquement pour que les élites des deux côtés puissent continuer à en bénéficier. Le budget militaire de l’Azerbaïdjan pour 2020 est passé à 2,3 milliards de dollars, l’Arménie – à 634 millions de dollars, ce qui correspond à environ 5% du produit intérieur brut des deux pays.

Il est grand temps que nous, la jeunesse azerbaïdjanaise et arménienne, prenions en main la solution de ce conflit dépassé. Cela ne devrait plus être la prérogative des hommes en costume, dont le but est d’accumuler le capital – économique et politique – et non de résoudre le conflit. Nous devons jeter l’hideuse camisole de force de l’État-nation aux ordures de l’histoire auxquelles elle appartient; et imaginer et créer de nouvelles voies de coexistence pacifique communes. À cette fin, il est impératif de revitaliser les initiatives politiques de base, qui sont majoritairement composées de citoyens ordinaires. Surtout, ils peuvent reprendre les négociations de paix et la coopération. Nous, militants de gauche en Azerbaïdjan, ne soutenons en aucun cas la poursuite de la mobilisation de la jeunesse du pays dans cette guerre insensée. La restauration du dialogue est notre tâche principale.

Une nouvelle escalade militaire et une nouvelle incitation à la haine les uns envers les autres ne peuvent ni résoudre le conflit, ni nous ouvrir l’avenir. Les derniers affrontements militaires au Haut-Karabakh n’ont pas rapproché la paix dans la région. Nous ne voulons pas nous imaginer impliqués dans une guerre totale, car nous connaissons les conséquences que cela peut avoir pour nos sociétés et les générations futures.

Nous condamnons fermement toutes les mesures qui prolongent le conflit et incitent à la haine entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Regardons en arrière et prenons les mesures nécessaires pour restaurer la confiance entre nos sociétés et nos jeunes. Nous rejetons toute déclaration nationaliste et toute propagande pronant la guerre, car elle nous prive de la possibilité de vivre à nouveau ensemble sur cette terre. Nous appelons à des initiatives de consolidation de la paix et de solidarité. Nous sommes convaincus qu’il doit y avoir un autre moyen de sortir de cette impasse – un moyen basé sur le respect mutuel, une orientation vers la paix et la coopération.

Pour la jeunesse de gauche d’Azerbaidjian :

Vusal Khalilov

Leyla Jafarova

Karl Lebt

Bahruz Samadov

Giyas Ibrahim

Samira Alakbarli

Toghrul Abbasov

Javid Agha

Leyla Hasanova

Traduction d’après la traduction de la section en Russie de l’AIT, KRAS-AIT