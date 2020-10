Sabotage d’une antenne à Rancon

Mis a jour : le jeudi 8 octobre 2020 à 03:48

Mot-clefs: contrôle social actions directes 5g

Lieux: (haute-vienne) rancon



votre monde d’après c’est à peu près le monde d’avant en pire. toujours plus vite ?! toujours plus loin ?! mon cul





ondes antennes et satellites

colonisation de chaque cm2

virus technologiques

contamination du ciel

industrialisation du monde

c’est elle la vraie pandémie qui nous rend malade



on veut des paysannEs,

pas la 5G

des cartes de séjour

pas la 5 G

la kanaky libre et le fameux point G



mort à la 5 G

vive le printemps