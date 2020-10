Grèce : le parti néonazi Aube dorée est une « organisation criminelle »

Mis a jour : le jeudi 8 octobre 2020 à 14:44

Mot-clefs: antifascisme

Un rassemblement antifasciste énorme, boulevard Alexandras devant le tribunal d’Athènes. Ce mercredi 7 octobre, des milliers (jusqu’à 20 000 selon certaines sources) de militants de gauche, d’extrême gauche et anarchistes sont venus attendre le verdict du procès d’Aube dorée, le parti néonazi entré au parlement en 2012 à la faveur de la crise grecque. Un parti mis en accusation après le meurtre par un de ses membres en 2013 de Pavlos Fyssas, un rappeur antifasciste. Mais aussi après les tentatives de meurtre perpétrées à l’encontre de deux pêcheurs égyptiens. A savoir, trois des exactions et violences les plus connues d’Aube Dorée.