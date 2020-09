Biélorussie : Quelques actions des groupes anarchistes

Mis a jour : le mercredi 30 septembre 2020 à 14:06

Mot-clefs: Guerre actions directes

Lieux: (biélorussie) minsk



Dans la nuit du 21 au 22 septembre, les anarchistes de Minsk de l’initiative « Quartiers sans flics » ont arraché 3 caméras de surveillance qui étaient au-dessus des portes d’entrée d’immeubles d’habitation (au 6 et au 86 de la rue Soltysa).









Les criminels en uniforme ont un accès direct aux enregistrements des déplacements et des activités des habitant.e.s. Les forces de sécurité ont perdu toute crédibilité. Elles font de descentes violentes dans les cours d’immeubles, pour tenter d’étrangler l’autonomie naissante.

Nous ne leur permettrons pas de contrôler notre activité politique, qui, aujourd’hui, vit non seulement dans les places, mais aussi dans les cours d’immeubles. Nous vous demandons d’organiser des groupes d’autodéfense et des assemblées d’autogestion. Notre sécurité et notre liberté sont entre nos mains.

Tou.te.s celles/ceux qui luttent pour l’autonomie devraient accorder une grande importance à ces actions : restons anonymes et ne nous faisons pas attraper par les assassins de la police. Nous espérons que nous n’avons pas trop dérangé les riverains ;) Bien à vous, des anarchistes

Le « Groupe de résistance » attaque des voitures de police

Anarchist Fighter / mardi 15 septembre 2020

Nous, « Groupe de résistance » (en syrillique), déclarons la guerre à l’actuel gouvernement fasciste !

Nous ne voyons pas d’autre possibilité que d’infliger autant des dommages physiques et matériels que possible à toutes les structures du pouvoir – des administrations départementales et des postes de police jusqu’à l’affrontement individuel direct avec les partisans de Loukachenko.

Nous n’avons rien de plus à dire sur le régime actuel, tout est évident pour tout le monde. La seule peine possible est sa mort !

Cette nuit, nous avons essayé d’être à vos côtés. Nous avons rendu visite à quelques postes de police fascistes et nous avons fait de notre mieux pour réduire le nombre de véhicules de police qui pourront intervenir contre des manifestant.e.s pacifiques*.

Nous appelons le peuple de Biélorussie à utiliser des tactiques de guerre partisane, pour lesquelles leurs ancêtres étaient célèbres !

Seulement l’auto-organisation, l’entraide et l’action directe, avec notre ferme volonté, peuvent détruire cette épidémie fasciste et briser le joug du régime de Loukachenko.

Ensemble, nous gagnerons !

Note d’Attaque: la vidéo, disponible sur le site d’Anarchist Fighter, montre la fabrication de clous tourds, qui ont ensuite été dispersés dans des parkings de commissariats. Une note d’AF souligne l’importance de faire attention à ne pas laisser d’empreintes digitales ni d’ADN.

Minsk : Le « Groupe de résistance » tire en direction d’un tribunal

Anarchist Fighter / vendredi 25 septembre 2020

Nous, « Groupe de résistance » (en syrillique), continuons notre guerre sans compromis contre le fascisme de la junte policière de Loukachenko.Nous revendiquons l’attaque du tribunal du district de Zavodskoy, à Minsk, que nous considérons comme partie du gouvernement. Nous déclarons que, si les répressions massives et la dispersion des manifestations continuent, notre groupe fera tout ce qu’il peut pour que certains de ces bâtards avec casques et matraques ne vivent pas aussi longtemps pour assister au procès.

Ce n’est pas une menace, c’est un fait! Nous sommes parmi vous, nous connaissons vos adresses, nous avons vos photos.

Arrêtez maintenant ou votre fin sera terrible et honteuse!