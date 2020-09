En Grèce et en Turquie, contre la guerre et la compétition entre les États

Mis a jour : le lundi 28 septembre 2020 à 11:08

Déclaration commune contre la guerre, du DAF (Devrimci Anar?ist Faaliyet/Azione Anarchica Rivoluzionaria) actif en Turquie et de l’APO (Αναρχικ? Πολιτικ? Οργ?νωση/Organizzazione Anarchica Politica) active en Grèce, deux composantes de l’Internationale des Fédérations Anarchistes, dont font aussi partie entre autres la FAI, et la FA.

En Grèce et en Turquie, la compétition entre les États.

La solidarité internationaliste et de classes est la force des peuples.

Les pouvoirs politiques et économiques sont en train de mener une attaque globale sans précédent contre les peuples de la périphérie du capitalisme à travers des guerres, des opérations militaires, le renversement de régimes pour les remplacer par de nouveaux, dans le but de contrôler et d’exploiter tout ce qui vit et existe, toutes les communautés. Ce processus qui condamne des millions de personnes à la misère, à l’appauvrissement, à la maladie, et à l’exil, c’est ce qui rend possible l’accumulation des richesses dans les mains des élites économiques mondiales et la redistribution des équilibres géopolitiques des pouvoirs mondiaux entre pouvoirs globaux, régionaux, et locaux, dans un contexte de

compétitions inter-étatiques.

Dans le cadre de ce processus final de compétition entre états, entre la Grèce et la Turquie est en train de s’intensifier un affrontement et les préparatifs d’une guerre s’accélèrent.

Le but est d’établir la Zone Économique Exclusive pour l’exploitation des ressources énergétiques et le contrôle des routes du marché des énergies dans la mer Égée et dans la Méditerranée orientale.

En réalité il s’agit d’une reprise d’un affrontement qui ne date pas d’hier, et a connu divers niveaux conflictuels dans le cours du temps, et qui a pour but de servir les intérêts des patrons de la Grèce, de la Turquie, et des grandes compagnies d’extraction multinationales, et de partager le contrôle et l’exploitation de toute la région entre les organismes inter-étatiques qui exercent par ce biais leur compétition. La raison pour laquelle les pouvoirs capitalistes mondiaux, comme les USA, la France et les organismes militaires inter-étatiques, comme l’OTAN, apparaissent dans ce conflit à travers leurs efforts pour maintenir le plus important pouvoir militaire dans cette région hautement stratégique de la Méditerranée sud-orientale, vise à atteindre un équilibre des marchés de l’énergie plus avantageux par rapport à ce qu’il est actuellement.



Pour la Grèce sa participation active dans ce conflit à travers le déploiement des moyens guerriers dans la mer Égée marque la réaffirmation de son engagement auprès de l’UE et de l’OTAN, et de son rôle de gendarme pour leur compte sur toute la région. C’est la signification de la coopération politique militaire et énergétique avec l’Égypte, Chypre et Israël.

Pour la Turquie, l’implication sans équivoque dans les compétitions régionales – depuis l’invasion militaire et du contrôle du Rojava, jusqu’à la conclusion de l’accord entre la Turquie et le Gouvernement Libyen de Réconciliation Nationale, et le déplacement de sa flotte de guerre en Méditerranée – sont des manœuvres tactiques de grande importance dans le contexte de sa propre stratégie pour s’affirmer comme un puissant acteur régional dans les compétitions capitalistes au niveau mondial.

La durcissement du conflit dans la Méditerranée orientale offre à tous les états la possibilité de remettre à l’ordre du jour la question de Chypre, qui est un autre argument de contestation. F-16 et croiseurs se précipitent autour de Chypre ; et cela signifie que les peuples chypriotes sont exposés à l’agression des États.



Aussi bien l’État grec que l’État turc sont en train de promouvoir le nationalisme, l’intolérance et la rhétorique de la haine dans le contexte de leur croissante compétition. Leur objectif est d’imposer la peur au sein de leur société pour convaincre leur majorité sociale, qui est pillée et barbarement exploitée par l’État et les patrons, qui ont des intérêts communs avec les élites politiques et économiques qui la gouvernent.



Quant à nous, en tant qu’anarchistes des deux rives de la mer Égée, nous sommes bien conscients que la perspective d’une société de guerre, de misère et appauvrissement, de croissance du nationalisme et de fascisation sociale sera dévastatrice pour l’humanité. Nous sommes convaincus que la solidarité internationaliste et de classes entre les peuples, la contre-attaque organisée des classes exploitées et le renversement de l’ordre étatique et capitaliste au niveau global peut permettre les conditions nécessaires pour la création d’une société de liberté, d’égalité, de paix et de justice, sans exploitation, guerre et compétitions qui créent la confusion.



Relançons la lutte pour la Révolution Sociale, pour l’Anarchisme et le Communisme libertaire !



Devrimci Anar?ist Faaliyet [Revolutionary Anarchist Action/Turkey] : https://anarsistfaaliyet.org

Αναρχικ? Πολιτικ? Οργ?νωση – Ομοσπονδ?α Συλλογικοτ?των [Anarchist Political Organization – Federation of Collectives/Greece] : http://apo.squathost.com/



traduit de Umanità Nova qui l’a publié le 8 septembre sur son site : https://umanitanova.org/?p=12753



In Grecia e in Turchia, contro le guerre e la competizione tra gli stati



Dichiarazione comune contro la guerra del DAF (Devrimci Anar?ist Faaliyet/Azione Anarchica Rivoluzionaria) attivo in Turchia e dell’APO (Αναρχικ? Πολιτικ? Οργ?νωση/Organizzazione Anarchica Politica) attiva in Grecia e componente dell’Internazionale di Federazioni Anarchiche di cui fa parte anche la FAI

In Grecia e in Turchia, contro le guerre e la competizione tra gli stati.

La solidarietà internazionalista e di classe è la forza dei popoli!

I poteri politici ed economici stanno conducendo un attacco globale senza precedenti contro i popoli delle periferie del capitalismo attraverso guerre, operazioni militari, rovesciamento di regimi e imposizione di nuovi, puntando a controllare e sfruttare tutte le entità viventi e non viventi, tutte le comunità. Questo processo che condanna milioni di persone alla miseria, all’impoverimento, alla malattia e alla fuga, è la premessa per l’accumulazione della ricchezza nelle mani della elite economica globale e per la redistribuzione degli equilibri geopolitici di potere nel mondo tra poteri globali, regionali e locali, nel contesto della competizione interstatale

Nell’ambito di questo processo finale di competizione tra gli stati, tra la Grecia e la Turchia si sta intensificando il confronto e le preparazioni per la guerra sono accelerate.

Il loro scopo è stabilire la Zona Economica Esclusiva per l’operazione di asset energetici e controllo delle rotte del mercato energetico nel Mare Egeo e nel Mediterraneo orientale.

In realtà, questa è una pericolosa ripresa di uno scontro di lunga durata, che presenta diversi livelli di conflitto nel corso del tempo, e che esiste per servire gli interessi dei padroni di Grecia e Turchia, delle grandi compagnie estrattive multinazionali, e per dividere il controllo e lo sfruttamento dell’intera regione tra gli organismi interstatali che sistematicamente esercitano in essa la loro competizione. La ragione per cui i poteri capitalisti globali, come gli USA, la Francia e gli organismi militari interstatali, come la NATO, sono visibili in questo conflitto attraverso lo sforzo di contenere il più ampio potere militare nella regione altamente strategica del Mediterraneo sud-orientale, è per raggiungere un equilibrio dei mercati energetici più vantaggioso rispetto a quello di adesso.

Per la Grecia, la sua partecipazione attiva in questo conflitto attraverso lo sviluppo delle risorse di guerra nel Mar Egeo è la riaffermazione del suo impegno presso la UE e la NATO e del ruolo di gendarme per loro conto nell’intera regione. In questa direzione si colloca la cooperazione politica, militare ed energetica con Egitto, Cipro e Israele.

Per la Turchia, l’esplicito coinvolgimento nelle competizioni nella regione – dall’invasione militare e dal controllo del Rojava all’adempimento dell’accordo tra la Turchia e il Governo Libico di Riconciliazione Nazionale e lo spostamento della sua flotta da guerra nel Mediterraneo – sono mosse tattiche di grande importanza nel contesto della propria generale direzione strategica di divenire un potente attore regionale nelle competizioni capitaliste a livello globale.

L’innalzamento del conflitto nel Mediterraneo orientale da parte di entrambi gli stati crea la possibilità di interessare Cipro, che è un altro argomento di contesa. F-16 e incrociatori sfrecciano intorno a Cipro, e questo significa che i popoli di Cipro sono esposti all’aggressione degli stati.

Sia lo stato greco che quello turco stanno promuovendo il nazionalismo, l’intolleranza e la retorica dell’odio nel contesto della loro crescente competizione. Il loro obiettivo è imporre la paura all’interno della società per convincere la maggioranza sociale, che è depredata e barbaramente sfruttata dallo stato e dai padroni, che ha interessi comuni con le elites politiche e economiche che la governano.

Dalla nostra parte, come anarchici di entrambe le sponde del Mare Egeo, siamo consapevoli che la prospettiva di società di guerra, di miseria e impoverimento, della crescita del nazionalismo e della fascistizzazione sociale sarà devastante per l’umanità. Siamo convinti che la solidarietà internazionalista e di classe tra i popoli, il contrattacco organizzato delle classi sfruttate e il rovesciamento dell’ordine statale e capitalista a livello globale può formare le condizioni necessarie per la creazione di una società di libertà, uguaglianza, pace e giustizia, senza sfruttamento, guerre e competizioni che creano disorientamento.

Rilanciamo la lotta per la Rivoluzione Sociale, per l’Anarchismo e il Comunismo Libertario !

Devrimci Anar?ist Faaliyet [Revolutionary Anarchist Action/Turkey]

https://anarsistfaaliyet.org/

Αναρχικ? Πολιτικ? Οργ?νωση – Ομοσπονδ?α Συλλογικοτ?των [Anarchist

Political Organization – Federation of Collectives/Greece]

http://apo.squathost.com/

08/09/20

Traduzione a cura della

CRInt/FAI

http://apo.squathost.com/se-ellada-ke-tourkia-apenanti-ston-polemo-ke-tous-diakratikous-antagonismous-i-taxiki-ke-diethnistiki-allilengii-to-oplo-ton-laon/

Κοιν? ανακο?νωση αναρχικ?ν οργαν?σεων απ? την Ελλ?δα και την Τουρκ?α Σε Ελλ?δα και Τουρκ?α, απ?ναντι στον π?λεμο και τους διακρατικο?ς ανταγωνισμο?ς… Η ταξικ? και διεθνιστικ? αλληλεγγ?η το ?πλο των λα?ν!

Σε παγκ?σμιο επ?πεδο, τα πολιτικ? και οικονομικ? αφεντικ? επιχειρο?ν μ?α, ?νευ ?ρων, επ?θεση εναντ?ον των λα?ν της καπιταλιστικ?ς περιφ?ρειας μ?σα απ? πολ?μους, στρατιωτικ?ς επιχειρ?σεις, ανατροπ? καθεστ?των και την επιβολ? ν?ων με στ?χο τον ?λεγχο ολ?κληρων περιοχ?ν, των πλουτοπαραγωγικ?ν πηγ?ν και την εκμετ?λλευση ολ?κληρων πληθυσμ?ν. Μια συνθ?κη ?που η καταδ?κη εκατομμυρ?ων ανθρ?πων στην εξαθλ?ωση, τη φτ?χεια, τις αρρ?στιες και τον ξεριζωμ? αποτελε? την προ?π?θεση για την εξασφ?λιση της υπερσυσσ?ρευσης του πλο?του στα χ?ρια των παγκ?σμιων οικονομικ?ν ελ?τ και για την αναδι?ταξη των συσχετισμ?ν γεωπολιτικ?ς ισχ?ος στο πλα?σιο των διακρατικ?ν ανταγωνισμ?ν, μεταξ? παγκ?σμιων, περιφερειακ?ν και τοπικ?ν δυν?μεων.

Σε αυτ? το πλα?σιο, το τελευτα?ο δι?στημα παρατηρε?ται η διαρκ?ς και αυξαν?μενη ?ξυνση των διακρατικ?ν ανταγωνισμ?ν και της πολεμικ?ς προετοιμασ?ας σε Ελλ?δα και Τουρκ?α με κ?ρια στ?χευση τη χ?ραξη Αποκλειστικ?ς Οικονομικ?ς Ζ?νης για την εκμετ?λλευση των ενεργειακ?ν π?ρων στο Αιγα?ο και την Ανατολικ? Μεσ?γειο και τον ?λεγχο των διαδρ?μων του ενεργειακο? εμπορ?ου.

Στην πραγματικ?τητα πρ?κειται για την επικ?νδυνη αναζωπ?ρωση μιας αντιπαρ?θεσης που διαχρονικ? υφ?σταται, αν και με αυξομει?σεις στην ?νταση της, για την εξυπηρ?τηση των συμφερ?ντων της ελληνικ?ς και τουρκικ?ς αστικ?ς τ?ξης, των μεγ?λων πολυεθνικ?ν εξ?ρυξης και για το διαμοιρασμ? του ελ?γχου και της εκμετ?λλευσης της ευρ?τερης περιοχ?ς αν?μεσα στους διακρατικο?ς μηχανισμο?ς που συστηματικ? ξεδιπλ?νουν τους ανταγωνισμο?ς τους σε αυτ?ν. Γι’ αυτ? το λ?γο ?λλωστε, στην αντιπαρ?θεση αυτ? ε?ναι ορατ? και ανοιχτ? η εμπλοκ? κεντρικ?ν καπιταλιστικ?ν δυν?μεων ?πως οι ΗΠΑ, η Γαλλ?α και το ΝΑΤΟ σε μια προσπ?θεια αν?πτυξης ολο?να και περισσ?τερων στρατιωτικ?ν δυν?μεων στην ιδια?τερα νευραλγικ?, γεωοπολιτικ?, περιοχ? της ΝΑ Μεσογε?ου και επ?τευξης ?σο το δυνατ?ν ευνο?κ?τερων συσχετισμ?ν στην παγκ?σμια ενεργειακ? αγορ?.

Για το ελληνικ? κρ?τος, η ενεργ? εμπλοκ? σε αυτο?ς τους ανταγωνισμο?ς μ?σα απ? την αν?πτυξη του πολεμικο? του υλικο? στο Αιγα?ο, ε?ναι μια ακ?μα εν?ργεια επιβεβα?ωσης της πρ?σδεσης του στο διεθν?ς ?ρμα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και αν?ληψης καθηκ?ντων τοποτηρητ? για λογαριασμ? τους στην ευρ?τερη περιοχ?. Σε αυτ? την κατε?θυνση κινε?ται και η διαρκ?ς συνεργασ?α με Α?γυπτο, Κ?προ και Ισρα?λ σε πολιτικ?, στρατιωτικ? και ενεργειακ? επ?πεδο.

Για το το?ρκικο κρ?τος, η ανοιχτ? εμπλοκ? του στους ανταγωνισμο?ς της ευρ?τερης περιοχ?ς -απ? την στρατιωτικ? εισβολ? και τον ?λεγχο των κουρδικ?ν περιοχ?ν της Β?ρειας Συρ?ας μ?χρι την επ?τευξη του τουρκολιβυκο? συμφ?νου και την ?ξοδο του πολεμικο? του ναυτικο? στη Μεσ?γειο- αποτελο?ν τακτικ?ς κιν?σεις μεγ?λης σημασ?ας στο πλα?σιο εξυπηρ?τησης της γενικ?ς στρατηγικ?ς του κατε?θυνσης να αναδειχτε? σε ισχυρ? περιφερειακ? πα?κτη στο πλα?σιο των παγκ?σμιων ενδοκαπιταλιστικ?ν ανταγωνισμ?ν.

Ε?ναι γεγον?ς ?τι η ?ξυνση της σ?γκρουσης στην Ανατολικ? Μεσ?γειο και απ? τα δ?ο κρ?τη δημιουργε? την πιθαν?τητα να επηρεαστε? η Κ?προς, η οπο?α ε?ναι ?να ?λλο ακ?μα πεδ?ο ανταγωνισμο? μεταξ? των κρατ?ν. Τα F-16 και τα πολεμικ? πλο?α βρ?σκονται γ?ρω απ? το νησ? και οι αντιπαραθ?σεις μεταξ? τους σημα?νουν ?τι οι λαο? της Κ?πρου βρ?σκονται εκτεθειμ?νοι στην επιθετικ?τητα που δημιουργο?ν τα κρ?τη.

Τ?σο το ελληνικ? ?σο και το το?ρκικο κρ?τος καλλιεργο?ν τον εθνικισμ?, τη μισαλλοδοξ?α και τη ρητορικ? του μ?σους μ?σα στο πλα?σιο του συνεχ?ς αυξαν?μενου ανταγωνισμο? τους. Στ?χος τους ε?ναι να κυριαρχ?σει ο φ?βος μ?σα στην κοινων?α, να πε?σουν πως η μεγ?λη κοινωνικ? πλειοψηφ?α, που λεηλατε?ται καθημεριν? και δ?χεται την ?γρια εκμετ?λλευση κρ?τους και αφεντικ?ν, ?χει κοιν? συμφ?ροντα με τις ?ρχουσες πολιτικ?ς και οικονομικ?ς ελ?τ που εξουσι?ζουν.

Απ? την πλευρ? μας ως αναρχικο?/?ς απ? τις δυο πλευρ?ς του Αιγα?ου, αντιλαμβαν?μαστε πως η προοπτικ? των εμπ?λεμων κοινωνι?ν, της φτ?χειας και της εξαθλ?ωσης, της αναζωπ?ρωσης του εθνικισμο? και του κοινωνικο? εκφασισμο? θα ?χει ολ?θρια αποτελ?σματα για την ανθρωπ?τητα. Και ε?μαστε πεπεισμ?νοι για το ?τι η ταξικ? και διεθνιστικ? αλληλεγγ?η μεταξ? των λα?ν, η οργανωμ?νη αντεπ?θεση των εκμεταλλευ?μενων τ?ξεων και η ανατροπ? του κ?σμου του καπιταλισμο? και του κρ?τους σε παγκ?σμιο επ?πεδο μπορε? να διαμορφ?σει τους ?ρους για τη δημιουργ?α μια κοινων?ας ευημερ?ας, ισ?τητας, ειρ?νης και δικαιοσ?νης, χωρ?ς εκμετ?λλευση, πολ?μους και αποπροσανατολιστικο?ς ανταγωνισμο?ς.

Να αναζωπυρ?σουμε τον αγ?να για την κοινωνικ? Επαν?σταση, για την Αναρχ?α και τον Ελευθεριακ? Κομμουνισμ?!

Επαναστατικ? Αναρχικ? Δρ?ση (DAF) / Τουρκ?α

https://anarsistfaaliyet.org/

Αναρχικ? Πολιτικ? Οργ?νωση – Ομοσπονδ?α Συλλογικοτ?των (ΑΠΟ) / Ελλ?δα

http://apo.squathost.com/