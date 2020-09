Retour sur la reconstitution du meurtre d'Aboubacar Fofana

Mis a jour : le lundi 28 septembre 2020 à 01:11

On regrette que l'un des témoins convoqués ne se soit pas rendu à la convocation malheureusement alors même qu'il avait vue la scène au moment des fait et on déplore également la non convocation d'un témoin clé qui est un témoin direct et qui avait filmé puis appelé les pompiers, c'est pourtant le premier témoin que nous avons envoyé au commissariat pour quel fasse une déposition chose qu'elle avait faite donc nous ne comprenons pas qu'un témoin direct aussi important n'est pas été convoqué.



On espère qu'elle pourra au moins être entendue par le Procureur dans les jours à venir, en tous cas on va faire le nécessaire pour.



Merci aux deux personnes du breil qui on courageusement témoigner.



On espère que la vérité éclatera et que les policiers avouent tous et non des morceaux de vérité étalés sur des années.

Un collègue du CRS, présent le soir des faits, a même rapporté ses derniers mots. Des mots que Soriba n’avait jamais entendus. Vous m’avez tué. C’était sans doute le moment le plus difficile pour moi, aujourd’hui, souffle-t-il."



Source: ouest france.



Les derniers mots d'Aboubacar Fofana "Vous m’avez tué".