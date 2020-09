Appel à rejoindre la confluence des luttes sur les bords de loire!

Mis a jour : le samedi 26 septembre 2020 à 22:12

Nouvel évenement de la confluence des luttes de l'ouest (et d'ailleurs!) se déroulant cette fois entre la ZAD du Carnet et le Village du Peuple à Donges. Du 3 au 11 octobre.



Nous sommes un petit groupe de confluent·e·s à passer du temps / lutter / vivre à la ZAD du Carnet depuis son implantation fin août ! Les choses commencent à bien s'y organiser et on a un peu plus de temps pour se remettre sur la confluence des luttes ! (La "confluence des luttes de l'ouest" est un outil de rassemblement entre collectifs, et qui à pour but de viabiliser l'implantation des luttes locales. Pour plus d'infos : https://laissebeton.org/ )

On vous invite à venir nous rejoindre et passer quelques jours dans l'estuaire de la Loire* avec nous, soutenir les copaines du Village du Peuple et du Carnet! Ça serait l'occasion de discuter, construire, s'organiser, agir ... Ça sera différent des week-end de confluence en terme d'organisation, notamment moins dense et plus souple vu qu'on aura plus de temps !

Ça se passera du samedi 3 au dimanche 11 octobre entre la Zad du Carnet et le Village du Peuple (où nous avons déjà passé quelques jours en juin après le week-end de confluence et qui a bien besoin de notre soutien car il est expulsable à partir du 6 octobre).(désolé de prévenir si tardivement, on perd un peu la notion du temps! On essaiera d'anticiper un peu plus les prochains mois)

Du samedi 3 au mercredi 6 octobre au Village du Peuple à Donges pour faire la fête et soutenir le VDP face à la menace d'expulsion! (plus d'infos par ici : https://www.facebook.com/events/328760575102095 )

du Jeudi 8 au dimanche 11 octobre à la ZAD du Carnet pour poursuivre les discussions sur divers sujets et les outils, des chantiers ... (en fonction de l'actualité au VDP) avec potentiellement une journée sur l'Estuaire le samedi ou le dimanche au VDP à suivre.

Voici un pré-programme évolutif que nous proposons. Comme souvent à la confluence des luttes le programme n'est pas définitif et doit s'adapter aux initiatives et envies de chacun.e pour une organisation collective! Si vous souhaitez participer à l'organisation de cette semaine en amont, faites nous signe par retour de mail ! (laissebeton@riseup.net)

Il y aura donc :



- des temps de discussions sur des sujets comme les grands ports, l'artificialisation des sols, les différentes luttes de l'ouest, l'extractivisme,la déconstruction du mythe de la transition énergétique, etc.,

- des temps pour travailler sur les outils laissés en chantier durant l'été: l'anti-rep', le bureau de sortie de l'emploi, le journal des luttes, les outils numériques, les brochures sur les ZAD et les luttes...

- des possibilités d'actions, notamment deux rassemblements entre l'estuaire de la loire et Nantes:

- Le 7 Octobre: invitons nous au Forum Régional de l'Efficacité Energétique des Entreprises où seront présent-e-s des entreprises tel qu'ENGIE, TOTAL, EDF, via le puissant lobby l'ATEE...

- le 8 Octobre : Be My Port, l'évènement de promotion annuel du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire auprès des investisseurs de ce monde et des élu-e-s,

- participation à la défense du VDP (village du peuple).

- des chantiers : implantation d'un jardin solidaire au Carnet, chantiers d'autoconstruction au VDP/Carnet

- relancer l'idée d'un vagabondage - infotour des luttes de l'Ouest à l'occasion de l'invitation au week-end des luttes locales dans le luberon les 23 - 24 - 25 octobre à laquelle nous pensions nous rendre !

- En bonus ici une petite présentation de ce week-end dans le Lubéron, où il « sera l'occasion d'échanger sur nos stratégies de luttes, de poursuivre le mouvement de mise en réseau des luttes locales et d'actions communes au niveau national initié le 17 juin dernier ou avec des réseaux comme SuperLocal... et de bosser ensemble sur le 17 novembre, date de la prochaine journée d'actions contre la réintoxication du monde ! On part du constat qu'on se connaît finalement assez peu dans tous les groupes mobilisés ici, qu'on a pourtant beaucoup de problématiques et combats communs, et qu'on pourrait plus s'entraider : c'est ce sur quoi on veut travailler ces deux jours ensemble, tout en buvant des coups le soir quand même ;). »

- des moments festifs et conviviaux avec le week-end de soutien au VDP le 3-4 octobre, mais aussi soirées bœufs, et même une chorale révolutionnaire! (une chorale se réunit de manière informelle à la ZAD du Carnet) ...

Pour la logistique :Niveau manger: à priori il y a de quoi faire pour nourrir tout le monde, mais comme d'hab, vous pouvez aussi ramener quelques trucs à partager si vous le souhaitez,

Niveau dodo: il y a de la place pour poser tentes et camions! Prévoyez des vêtements de pluie et chaussures à peu près waterproof aussi au cas où (n'oubliez pas, on aime beaucoup les zones humides) !

Pour venir jusqu'au Carnet, un groupe de covoiturage sur fb s'est mis en place : https://www.facebook.com/groups/stopcarnetcovoit

Bonne journée à très vite dans l'ouest!

* la confluence se passe encore en Loire-Atlantique pour cette fois-ci, mais il est possible qu'on aille faire un tour du côté de la Manche en novembre:) ( et si vous avez des envies d'organiser de prochaines rencontres de la confluence des luttes de l'ouest ou idées de lieux pour accueillir la confluence en Bretagne ou Normandie, faites signe pour en discuter:)