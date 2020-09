ST Nazaire: occupation en cours, appel à soutien

Mis a jour : le samedi 19 septembre 2020 à 20:31

Mot-clefs: logement

Lieux:







INFOSQUAT : INTIMIDATION POLICIÈRE EN PLEINE NUIT DANS UN BÂTIMENT OCCUPÉ.



Le collectif Résistance à pour vocation de venir en aide aux plus défavorisés qu'importe la nationalité, la classe sociale ect.



La réquisition de lieux abandonnés ou laissés à l'appétit gargantuesque de la gentrification, ou tout simplement non utilisés par des propriétaires ou des mairies alors que tant de personnes dorment à la rue est une nécessité absolue.



Surtout durant ces périodes de troubles sanitaire et monétaire. (Covid-19, crise du logement, revenu revu à la baisse, réforme des apl ect).



Étant dans les lieux depuis Lundi, les occupant.e.s ont été surpris.e.s de recevoir la visite plutôt intimidante des forces de police, de la Brigade Anti Criminalité, ainsi que la Brigade Cynophile et deux gradés tard dans la nuit sur les coups de 2:00 du matin.



Ces derniers ont cru que nous avions enfermé.es des résident.e.s alors que les locaux sont vides depuis 2017/2018.



Rejoignez nous à la Maison Geronimo avec le Collectif la Résistance au 33 rue Émile Littre, 44600 Saint Nazaire.



Photos : Lampe torche des forces de police.



Contexte : On sorties une valise avec de l'outillage d'ouverture (hache ect).

Mise à jour le 19/09/20 à 10:43 :

Retour des forces de l'ordre, moins oppressifs et néanmoins accompagnés d'un huissier et possiblement la propriétaire ou du moins une personne assermenté par le propriétaire du bâtiment qui découvre notre existence et notre installation depuis au moins Lundi, preuve à l'appui.

#SquatYourWorld