Pour une rentrée sans symbole fasciste

insigne fasciste

Depuis plusieurs mois de mobilisation des gilets nous avons vu apparaitre ce logo



Mais qu'il y a t il de dérangant dans ce logo ?

La devise "force et honneur".

On peut se rassurer en disant que cela ne vient que d'une réplique du film "gladiateur" (si ce n'est que cela c'est deja bien viriliste) mais malheureusement cette dévise est présente depuis longtemps au sein de police mais aussi des mouvements d'extreme droite.

On retrouve cette devise sur de nombreuses médailles et écussons de la police ou de l'armée/gendarmerie.

Comme le rappel cette article :

De plus force et honneur vient rappeller le réseau de promotion de musique néo nazi Blood and Honnor. Certains Nazis préfèrent employé force et honneur pour etre plus discret ou encore 28 (bh)

La tete de punisher

Punisher est un héro américain qui incarne la vengeance et la justice personnel. Il est trés représenté dans les milieu d'extreme droite américaine. En effet il réprésente la justice blanche qui tue les non blancs sans procés ni preuve. L'article plus haut l'explique trés bien.

Un béret paramilitaire avec un drapeau français

La il n'y a rien a rajouter.. Ce symbole est bien évidemment nationnaliste et militariste...

Alors bien sur que beaucoup de gens portent ce logo sans le savoir.

Mais en tant qu'antifasciste/anti raciste il faut que ce symbole soit visibilisé pour etre combattu comme il se doit, un symbole fasciste !