[Paris] En pensée avec les prisonniers anarchistes en Biélorussie et ailleurs !

le lundi 7 septembre 2020

Mot-clefs: Répression Resistances prisons election(s)

Lieux:











Cette initiative fait suite aux rébellions contre le gouvernement, la dictature et l'emprisonnement des compagnons anarchistes en Biélorussie. Ces derniers jours, après l'appel à solidarité de l'ABC Belarus (lien), des actions ont fleuri les pages d'information habituelles : les ambassades et consulats biélorusses ont pris cher, à Paris (lien) et à Berlin (lien).

A notre tour, le samedi 29 août, nous avons voulu témoigner tout notre soutien et notre solidarité aux anarchistes en lutte en Biélorussie grâce à cette photo.

Nos banderoles disent "Liberté pour les anarchistes en Belarus" et "La révolution plutôt qu'une élection" avec un 3% en référence au taux de vote pro Lukashenko supposé, bien loin du 80,2% officiel. Nous portions aussi les portraits de trois compagnons emprisonnés.

La semaine du 23 au 30 août, c'était aussi la semaine de solidarité internationale avec les prisonnières et prisonniers anarchistes (lien). On en profite pour envoyer de la chaleur et de la solidarité à tou.te.s nos compas derrière les barreaux : Carla, Soheil, Thomas Meyer-Falk, les compas des opés Scintilla, Bialystock, Prometeo, Scripta Manent et les autres, les deux compas du Parkbank de Hambourg, Francisco et Monica, toutes et tous les compas enfermé.es en Grèce, en Indonésie, aux Philippines, aux Etats-Unis et partout ailleurs.

Solidarité aussi avec tou.tes les enfermé.es, anarchistes ou pas, ici ou ailleurs !

Rage et courage !

Chaque jour de taule est un jour de trop !

photos par Tulyppe