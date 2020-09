Super-bulletin d'infokiosques.net n°44

Mis a jour : le jeudi 3 septembre 2020 à 18:28

Mot-clefs: Archives

Lieux:







---------------------------------------------------------------------------

------------------------>-I-N-F-O-K-I-O-S-Q-U-E-S-.-N-E-T-<-----------

---------------------------------------------------------------------------

> Le super bulletin n°44 (septembre 2020)

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Salut !

Il n'y avait pas eu de super-bulletin depuis avril 2019

[https://lists-11.immerda.ch/pipermail/super-bulletin/2019/000053.html].

Mais entre-temps, on n'a pas chômé ! Enfin si, mais bon, vous voyez ce

qu'on veut dire, on a quand même publié plein de brochures depuis.

Précisément 75, depuis "Gilets noirs, K-way jaunes. Interviews

d'anarchistes à propos du mouvement des Gilets jaunes" le 15 avril 2019

[https://infokiosques.net/spip.php?article1645], jusqu'à "Armer la

sobriété : l'anarchie sauvage contre la culture de l'intoxication" ce

mardi 1er septembre 2020 [https://infokiosques.net/spip.php?article1771].

On a décidé de modifier un peu beaucoup le super-bulletin. Il y aura

désormais une mise en lumière thématique, en rapport avec une brochure

publiée récemment, ou en rapport avec l'actualité des luttes en cours,

ou autre chose, on verra avec le temps. Le super-bulletin servira

toujours à annoncer les nouveautés du site infokiosques.net, ainsi que

les news des infokiosques physiques, des événements organisés en rapport

à l'édition anarchiste, la production de brochures et zines DIY, etc.

Ah, pour celles et ceux que ça intéresse, infokiosques.net se tient

plutôt bien: selon nos stats internes, le site a battu son record de

visites en un mois en avril 2020 (merci le confinement...), puis des

records de visites en un jour le 2 juin 2020 puis le 7 août 2020.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

> 75 NOUVELLES BROCHURES

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Parmi les thèmes listés sur le site, un nouveau vient d'arriver:

"Nucléaire et énergies industrielles" (13 brochures)

https://infokiosques.net/antinucleaire

On a décidé de ne plus préciser ici toutes les brochures dernièrement

publiées, car elles sont listées sur l'index par date de publication qui

se trouve sur le site. On vous laisse y jeter un oeil:

https://infokiosques.net/pardate

Il y a maintenant 752 brochures, elles sont aussi rangées comme ça:

par titre

https://infokiosques.net/partitre

par auteur-e

https://infokiosques.net/parauteur

Les classements par infokiosque/distro

[https://infokiosques.net/parinfodistro] et par langue

[https://infokiosques.net/parlangue] sont malheureusement (toujours)

indisponibles. Un jour, ça ne sera plus le cas, et ça sera super.

Avec les onglets situés en haut de la page d'accueil du site, il y a

aussi une liste thématique, et une liste des différents

infokiosques/distros participant ou ayant participé à infokiosques.net

(ce dernier peut servir d'alternative au classement par infokiosque/distro).

Enfin, sur le site, l'onglet de recherche est toujours offline car il

fonctionnait trop mal. Il reste préférable de passer par un moteur de

recherche comme DuckDuckGo ou Startpage en précisant

"site:infokiosques.net".

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

> DOSSIER STRAIGHT-EDGE

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

À l'occasion de la parution de la brchure "Armer la sobriété :

l'anarchie sauvage contre la culture de l'intoxication", nous

répertorions ici les quelques autres brochures concernant les critiques

des drogues et de la culture de l'intoxication:

"Armer la sobriété : l'anarchie sauvage contre la culture de l'intoxication"

Blitz Molotov / 2018

https://infokiosques.net/spip.php?article1771

"Sans retenue, nous fêtons notre absence de retenue. Alcool et culture

du viol"

Anonyme / 2012

https://infokiosques.net/spip.php?article1332

"Mon Edge est tout sauf Straight : vers une critique queer radicale de

la culture de l'intoxication"

Nick Riotfag / 2014

https://infokiosques.net/spip.php?article1492

"Drogues et dépendances. Trucs pour un peu plus d'autonomie face aux

drogues"

Anonyme / 2004

https://infokiosques.net/spip.php?article196

"Tumer Fue. Une méthode libre pour en finir avec la clope"

Robin / 2020

https://infokiosques.net/spip.php?article1749

"Toxicophobie mon amour"

Anonyme / 2017

https://infokiosques.net/spip.php?article1699

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

> VERSIONS ORIGINALES ET TRADUCTIONS

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Si infokiosques.net est un site francophone, un effort est fait depuis

quelques années pour accompagner les brochures publiées de leur version

originale et/ou de traductions.

En attendant que le classement par langue soit disponible, voici

quelques-unes des parutions plus ou moins récentes en autres langues:

- "Armer la sobriété : l'anarchie sauvage contre la culture de

l'intoxication"

Blitz Molotov / 2018 / version originale en anglais (US)

https://infokiosques.net/spip.php?article1771

- "Sans retenue, nous fêtons notre absence de retenue. Alcool et culture

du viol"

Anonyme / 2012 / en allemand et italien

https://infokiosques.net/spip.php?article1332

- "Mon Edge est tout sauf Straight"

Nick Riotfag / 2014 / version originale en anglais (US) et en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article1492

- "L'avenir est une arnaque. Réflexion autour du non-désir d'enfant"

Anonymes / 2019 / en anglais

https://infokiosques.net/spip.php?article1709

- "Gilets noirs, K-way jaunes"

Anonymes, Enkapuzado, Zanzara athée / 2019 / en anglais, espagnol,

italien et portugais

https://infokiosques.net/spip.php?article1645

- "Anarchie et Communisme"

Carlo Cafiero / 1880 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article555

- "Mon anarchisme"

Rosa Blat / 2018 / en anglais

https://infokiosques.net/spip.php?article1638

- "Squatter... c'est lutter"

Molotov & Confetti / 1984 / en italien et lituanien

https://infokiosques.net/spip.php?article1250

- "Il n'y a pas de communisme en Russie"

Emma Goldman / 1934 / version originale en anglais (US)

https://infokiosques.net/spip.php?article1452

- "L'Eusko, une critique tronquée de l'économie"

Anonyme / 2019 / en basque (co-version originale)

https://infokiosques.net/spip.php?article1697

- "Les Indésirables"

Anonyme / 2000 / en allemand, anglais, espagnol et néerlandais

https://infokiosques.net/spip.php?article667

- "En lutte contre les CRA !" [volume 1]

anticra / 2019 / en italien

https://infokiosques.net/spip.php?article1656

- "Ce qui se passe quand les Blanc·he·s changent"

bell hooks / 2003 / version originale en anglais (US)

https://infokiosques.net/spip.php?article1727

- "Comprendre le patriarcat"

bell hooks / 2004 / version originale en anglais (US) et en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article1643

- "Je sais bien mais quand même, ou les avatars de la notion race"

Colette Guillaumin / 1981 / en anglais

https://infokiosques.net/spip.php?article1449

- "Bouteldja, ses sœurs et nous"

Mélusine / 2016 / en anglais et italien

https://infokiosques.net/spip.php?article1356

- "Bouteldja, une sœur qui vous veut du bien"

Lala Mliha / 2017 / en anglais

https://infokiosques.net/spip.php?article1469

- "John Zerzan et la confusion primitive"

Alain C. / 2000 / en portugais

https://infokiosques.net/spip.php?article94

- "L'impasse citoyenniste"

Alain C. / 2001 / en portugais

https://infokiosques.net/spip.php?article443

- "L'Insurrection qui vient, construction identitaire et alternative

existentielle"

Alain C. / 2001 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article766

- "Tourner autour. Une critique de L'insurrection qui vient"

Des insurgés sans bandeau / 2010 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article1595

- "Dangerous Space"

Anonymes, Joie de vivre, Untorelli Press / 2017 / version originale en

anglais (US), et en italien

https://infokiosques.net/spip.php?article1431

- "Quand le militantisme fait le choix des armes : les femmes d'Action

directe et les médias"

Fanny Bugnon / 2009 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article735

- "SCUM Manifesto"

Valérie Solanas / 1967 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article4

- "Pédés et féminisme"

p. / 2017 / en espagnol

https://infokiosques.net/spip.php?article1438

- "Étranger.e à soi"

Anonyme / 2013 / version originale en anglais (US)

https://infokiosques.net/spip.php?article1531

etc.

De nombreuses brochures sont donc disponibles en plusieurs langues:

allemand, anglais, basque, danois, espagnol, italien, lituanien,

néerlandais, portugais et suédois.

Si vous avez envie de nous aider à publier en d'autres langues, vos

propositions de traduction sont les bienvenues, dans toutes les langues

possibles ! Contactez-nous à discutaille@@@infokiosques.net

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

> NOUS CONTACTER, NOUS "SUIVRE", NOUS SOUTENIR...

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Infokiosques.net est contactable par mail (discutaille@@@infokiosques.net)

et par IRC (chan #infokiosques.net sur le réseau d'Indymedia).

On peut aussi nous "suivre" sur SeenThis:

https://seenthis.net/people/infokiosques

C'est même possible de nous soutenir en nous faisant parvenir des

bitcoins (si si):

https://infokiosques.net/spip.php?article194

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

> LE SUPER BULLETIN AVANT ET APRES

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Pour être au courant:

- des nouvelles publications parues sur le site et/ou diffusées par les

distros et infokiosques présents sur le site

- des nouvelles ouvertures/fermetures d'infokiosques

- etc.

Abonnez-vous à notre Super-Bulletin en vous rendant ici:

https://lists-11.immerda.ch/mailman/listinfo/super-bulletin

Pour voir les bulletins précédents:

https://lists-11.immerda.ch/pipermail/super-bulletin/

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

> VIENS DONC

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Si tu es un infokiosque ou une distro,

eh bien, peut-être que tu pourrais nous rejoindre...

écris-nous à discutaille@@@infokiosques.net !

---------------------------------------------------------------------------

https://infokiosques.net/

---------------------------------------------------------------------------