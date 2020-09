Tout ça pour ça

Mis a jour : le jeudi 3 septembre 2020 à 18:31

Si la force d'une caricature est d'exprimer de manière beaucoup plus directe et percutante une critique, je me dis souvent que cela sied mieux à la critique des puissants.

On peut considérer qu'une caricature assimilant une religion à des assassins, et bien que je sois favorable aux provocations, ne permet pas d'évacuer la question de phobie qui peut y être ressentie, vous savez cette pensée dominante actuelle dans les médias et dans les tendances politiques représentées en France, pas besoin de vous faire un dessin, nous sommes tous contre le racisme, enfin pas tous quand même ça se verrait.

Mais bon, il y a eu un attentat, donc on doit évacuer cette remise en question tout de suite, je vais être traité de sale révisionniste ou je ne sais quoi. Il y en a certains qui se croient purs, et qui veulent cocher toutes les cases du politiquement correct certainement, noble entreprise.

Je ne vois en effet ici pas de lutte contre des puissants, des tartuffes, des dictatures, ici on dénonce au mieux le terrorisme ou la violence, mais l'amalgame annule toute portée universelle au dessin.

L'Islam ne saurait être en effet limité aux usages des pays qui représentent la majorité des musulmans, le premier est l’Indonésie par exemple, ces pays ne brillent pas par l'avancement des droit humains, et c'est un euphémisme, et finalement ignorer cet aspect actuel des choses et dire "décidément ils sont pas comme nous" et faire autant d'amalgames idiots que pour chaque fait divers en banlieue est-ce bien raisonnable.

Bon cela dit, est-ce bien nécessaire de polémiquer outre mesure ? Car on tombe dans le "je suis Charlie" ou "vous êtes un terroriste", au choix, c'est simple, non ? Bravo donc à la provocation, cela donne l'occasion de rappeler que si Hara Kiri était d'une irrévérence poétique, celle de Charlie l'est de manière polémique.

Donc oui à la liberté de ne pas apprécier une ligne éditoriale, et d'acheter ou pas un journal, de critiquer ses méthodes et la qualité d'information qui en ressort, le tout sans être traité de fou de dieu ou je ne sais que anathème laïque, si vous me pardonnez l'expression.

Personnellement j’apprécie les caricatures et le dessin en général et je pense que Cabu aurait croqué cette France des beaufs soudainement Charlie sans rater Riss au passage, on est pas au même niveau quand même et c'est cela qui me fait le plus mal.

