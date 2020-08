Incendie solidaire

Mis a jour : le lundi 31 août 2020 à 12:36

Mot-clefs: actions directes

Lieux: paris



Vinci, comme toutes les entreprises a pour seul but d’accumuler les profits et dans ce cas on parle de milliards d’euros (Vinci est la deuxième plus grande société de BTP et concessions du monde). Ils le font en détruisant la nature, en participant à préparer les catastrophes de demain (comme avec la construction de la poubelle nucléaire de Bure), en construisant des cages.

Essayons donc de réduire un peu leurs bénéficies ! Et le feu est un bon moyen.



On veut en profiter pour envoyer nos salutations chaleureuses à Gabriel Pombo Da Silva à l’occasion de la semaine internationale de lutte en solidarité avec les anarchistes emprisonné·es.

Liberté pour tou·tes !



mecheros solidarios