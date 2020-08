Berlin : Attaque du consulat général et de l'ambassade de Biélorussie

Mis a jour : le vendredi 28 août 2020 à 17:27

Mot-clefs: Répression Resistances antifascisme election(s)

Lieux: berlin



Ces jours-ci, on peut entendre des rues de toute la Biélorussie le slogan « Pain, sel, terre et liberté ». Depuis le 9 août, les gens et nos ami.es affluent dans les rues de partout. Cela est inhabituel pour un pays où les activistes sont guère trouvables, torturé.e.s ou les lourdes peines de prison sont censées réprimer toute pensée d’un monde autre . Mais la population est en recherche d’alternatives et nos compagnon.ne.s sont en plein dedans :

« Nous ne devons pas oublier que les anarchistes ne sont pas uniquement contre cette élection présidentielle, mais contre tout président en général. Le peuple biélorusse sait depuis longtemps que le pouvoir corrompt tout le monde. Loukachenko pourrait être remplacé par un homme politique de l’opposition, qui gardera le pouvoir dans le pays et continuera la répression contre sa propre population. Nous devons nous lever non pas pour avoir un nouveau président, mais pour vivre sans président. La décentralisation du pouvoir devrait être un facteur clé dans la transition de la dictature à une société libre. »

https://pramen.io/en/2020/08/how-did-the-belarusians-come-to-rebellion-against-the-dictatorship/

Pendant que le cinglé de Biélorussie, président autoproclamé, félicite ses escadrons de flics assassins et, de façon emblématique, traverse Minsk une kalachnikov à la main, les grèves et les attaques contre les escouades anti-émeute se poursuivent. La peur de perdre le pouvoir doit être profonde, au point qu’il a coupé internet, envoyé l’armée réprimer les manifs et toute sa famille a couru armée dans les rues.

A Berlin aussi, nous suivons les événements et nous nous sommes inspiré.e.s de l’attaque de l’ambassade biélorusse à Paris. (https://attaque.noblogs.org/post/2020/08/26/paris-attack-against-the-belarus-embassy). Nous envoyons force et salutations à nos ami.e.s anarchistes et à tou.te.s les autres rebelles présent.e.s dans les rues et suivons donc l’appel à la solidarité internationale :

« Le fait de soutenir de l’extérieur inspire non seulement les cœurs des anarchistes, mais également les coeurs de chacun.e présent.e dans les rues. »

Pour cette raison, nous avons bombardé l’ambassade biélorusse du Treptower Park de pierres et de bouteilles remplies de peinture dans la nuit du 27 août. Nous avons recouvert leur emblème national répugnant présent sur la porte d’un A cerclé.

Pour un bouleversement de l’existant – jusqu’à l’anarchie !

La peur s’est transformée en rage, la rage en victoire !

A tou.te.s nos compagnon.ne.s de révolte, courage, tenez bon !

[Traduction de Diymedia, 27/08/2020]