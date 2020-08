Eiffage brûle

Mis a jour : le jeudi 27 août 2020 à 13:27

Mot-clefs: actions directes

Lieux: paris



La solidarité avec nos compagnons et compagnonnes en prison est quelque chose de fondamental. Et si elle est une pratique constante, jour après jour, on aime l’idée d’une campagne internationale pour nous souvenir d’elleux. Une solidarité qui devrait être plus que des mots, plus que des couleurs et des témoignages.

La nuit du 24 au 25 août, passage de Lagny, à Paris on a incendié un fourgon d’Eiffage, entreprise tristement connue pour construire des prisons (et la grande prison à ciel ouvert: ces villes de plus en plus surveillées et inhumaines).



Cette petite action n’est qu’une goutte d’eau dans la mer face à ce monde d’autorité et d’exploitation. Elle ne change presque rien à son fonctionnement et sera vite oubliée. Mais en plus du fait que Eiffage est régulièrement ciblée, à Paris ou ailleurs, ce qui compte pour nous est la volonté de ne pas accepter cet état de choses, d’agir avec nos moyens, de nous dire et de dire aux autres que c’est possible. Si nous luttons, c’est pour dignité.



Solidarité avec les anarchistes enfermés dans les geôles des différents états du monde!

Une pensée particulière pour Monica et Francisco, au Chili.



La solidarité c’est l’attaque.

Feu aux prisons, à ceux qui les construisent, à ceux qui les font exister.



Anarchistes