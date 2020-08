ASTUCE GJ #2 - DECORER UN RADAR

Mis a jour : le mercredi 26 août 2020 à 19:48

Mot-clefs: gilets_jaunes

Lieux:



Pourquoi ? Le radar est une machine à cash qui génère environ 1 milliard d’euros par an. Et tous les conducteurs le savent : ces gros engins sont souvent placés là où ils rapportent le plus et non là où il y a le plus d’accidents. Dépasser la vitesse autorisée de quelques km/h et c’est l’amende, souvent ressentie comme une pénalité injuste. Mais qui gère donc ce juteux business ? Des sociétés privées dont la fonction première est de faire de l’argent : Atos Worldline, Docapost, Sagem… Et où va l’argent ? Plus de 30% est distribué au financement des cabines, aux campagnes de communication et à l’envoi des courriers aux contrevenants. Moins de 30% sert aux infrastructures routières. Moins de 20% bénéficie aux collectivités territoriales. Et le reste sert à rembourser la dette !