ASTUCE GJ #1 - DEBLOQUER UN PEAGE

Mis a jour : le mercredi 26 août 2020 à 19:46

Mot-clefs: gilets_jaunes

Lieux:



Pourquoi ? Les autoroutes de France ont été privatisées et coûtent désormais une fortune si vous avez le malheur de les emprunter. Ces sociétés gagnent en moyenne 350 000 euros par kilomètre par an ! Soit plus de 3 milliards d’euros chaque année pour des infrastructures qui ont été payées par le contribuable. C’est d’autant plus scandaleux que la plupart des multinationales qui les gèrent pratiquent l’optimisation fiscale pour payer un minimum d’impôts sur le territoire français.





Comment faire ? Repérez le péage le plus proche de chez vous. Si vous êtes une dizaine de GJ, préférez un petit péage de sortie d’autoroutes. Si vous êtes plus d’une cinquantaine, attaquez-vous au grand péage SUR l’autoroute.

PETIT PEAGE - MODE OPERATOIRE

Un péage de sortie d’autoroute est très facile à occuper. Garez-vous à proximité, dirigez-vous en groupe vers le péage, scotchez des sacs poubelle sur les caméras et levez les barrières sans les casser. Déployez une banderole « péage gratuit », préparez vos flyers et attendez les sourires ! Quand la police arrive, envoyez un négociateur. L’idée est de rester le plus longtemps possible, jusqu’à l’arrivée de l’huissier. Vous pouvez occuper ce type de péage entre 1 à 2 heures. Faites un live sur Facebook, postez vos photos : vous serez surpris de leur impact.

PEAGE PRINCIPAL - MODE OPERATOIRE

La sécurité avant tout ! Repérez l’accès le plus sûr pour faire entrer un gros groupe. L’équipe de tête composée d’une dizaine de personnes se déploie sur la largeur du péage, côté paiement, pour masquer les caméras avec des sacs poubelles et lever les barrières sans les casser. Le reste du groupe se dissémine par grappe sur chaque voie d’accès. Déplacez-vous sans jamais quitter des yeux les voitures qui arrivent : il y a déjà eu des accidents fatals au tout début du mouvement. N’emmenez ni vos enfants ni vos adolescents ! Trouvez un moyen d’accrocher votre banderole « péage gratuit », assurez quelques drapeaux jaunes, préparez vos flyers et attendez les GRANDS sourires ! Quand la police arrive, envoyez un négociateur. Restez le plus longtemps possible, jusqu’à l’arrivée de l’huissier. Vous pouvez occuper ce type de péage entre 2 à 8 heures. Plus vous êtes nombreux, plus l’occupation sera longue car la police sera en sous effectifs et plus la société qui gère l’autoroute perd de l’argent ! Faites un live sur Facebook, postez vos photos : vous serez surpris de leur impact.

Dans les deux cas de figure, ne faites AUCUNE dégradation car vous serez passibles de poursuites. Il s’agit là d’actions pacifiques, symboliques et bienveillantes.

EQUIPEMENT

Prévoir de quoi manger et boire ! Lunettes de soleil, bobs ou casquettes, bonnes chaussures et gilets jaunes obligatoires (vous êtes sur une autoroute).