Sacco et Vanzetti - le libertaire



Sacco et Vanzetti

Il y aurait beaucoup à dire sur le déroulement des procès; qui s’étalèrent jusqu’à l’exécution sur près de 7 ans. Le premier procès se débuta le 22 juin 1920.



Contexte historique



L’attentat devant Wall Street qui eu lieu le 16 septembre 1920, déclenche ‘’le péril rouge’’ comme le nomme le tristement célèbre J. Edgar Hoover. On voit des anarchistes partout, le gouvernement cédant à la panique organise des vagues d’arrestations plus ou moins légales, de toutes personnes mêlées de près selon la police aux milieux anarchistes. Alors que l’enquête de l’attentat close depuis fort longtemps n’a jamais prouvé quoi que ce soit ni pu mettre en cause qui que ce soit. Alors pour la police il faut frapper fort contre ‘’ le péril rouge ‘’, montrer qu’on est efficace dans la police. Ces opérations seront appelées les ‘’ Palmers Raids’’ du nom Mitchell Palmer, procureur général des États-Unis.

On arrête en masse on expulse des USA des ‘’indésirables’’ ; on emprisonne pour un oui pour non, pour une simple suspicion.

Qu’avait-on à reprocher à Sacco et Vanzetti ?

Premièrement qu’ils étaient anarchistes puis Italiens. Pour la justice, enfin ce que l’on peut appeler ‘’ Justice ‘’.

Ils auraient participé selon la police à un braquage de la paye des salarié-es d’une usine de chaussure le 15 avril 1920. Puis inculpés pour un autre braquage ayant eu lieu le 24 décembre 1919.

La parodie de procès se met en place. Des témoins placé-es fort loin des événements reconnaissent ou croient reconnaître les accusés. Sacco à même une preuve irréfutable sa carte de pointage de l’usine ou il travaillait.

Les témoins à décharge sont malmené-es par le procureur. On se dispute sur la longueur de la moustache de Vanzetti. Les expertises balistiques balbutiantes ne donnent rien de probant.

Malgré le manque d’éléments probants, de preuves matérielles, de témoignages formels. Malgré la carte pointage de Sacco. Le verdict définitif tombe le 12 mai 1926. C’est la peine de mort.

Ce verdict a été plus qu’influencer par l’attentat devant Wall Street, la police ne trouvant pas coupables, il fallait faire des exemples et que des anarchistes payent. Alors que l’enquête de l’attentat devant Wall Street n’a jamais pu prouver que celui-ci fut perpétré par anarchistes. 100 ans après on n’en sait toujours rien, l’enquête n’ayant rien donné.

Mobilisation internationale

Dans plusieurs capitales, aux USA même des manifestations de protestations contre le verdict, réunissant des foules considérables, et pas forcément issues des milieux anarchistes. Mais malgré ceci cela n’arrêta pas le bras du bourreau.

50 ans après la justice revient en arrière

Le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis le 23 août 1977 absout et réhabilite Sacco et Vanzetti.

Geste symbolique qui ne ressuscitera pas nos compagnons. C’est ça la prétendue justice, on tue sans preuve puis le temps passant on absout et ont réhabilité. Et parfois on le fait très longtemps après pour ne pas a avoir à dédommager les familles.

Liens Vidéos:

Convoi Funéraire de Sacco et Vanzetti

Manifestation en Faveur de Sacco et Vanzetti devant Wall Street

Film, livres, chansons

Sacco et Vanzetti film de Giuliano Montaldo (1971) dont une chanson fit un énorme succès ‘’ Here’s to you ‘’ chantée par Joan Baez Musique D’Ennio Morricone.

Livres :

Sacco et Vanzetti

De Ronald Creagh et Franck Thiriot éditions du monde libertaire. 72 pages

American Tragedy | L’Histoire de Sacco & Vanzetti

Florent Calvez, Éditions Delcourt, 112 pages, 14,95 euros ( Épuisé, mais peut être trouvable dans des bourses aux livres ou sur site de livres d’occasions )

Un membre du groupe de la fédération anarchiste ‘’ Commune de Paris 1871 ‘’