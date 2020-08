Tags sur la Croix-Rouge à Toulouse.

Mis a jour : le jeudi 20 août 2020 à 17:41

anti-repression immigration

toulouse



"Croix-Rouge: Alliée répressive et raciste des Etats, des frontières, de l'enfermement... Etouffe toi dans ta bonne conscience!"

On a été taguer cette phrase sur un bâtiment utilisé par la Croix-Rouge, à Toulouse.

Pour rappeler le rôle dégueulasse que joue cette association sous couvert de "neutralité" et d"humanisme".

Dans différents pays d'europe, la CR participe à la gestion des centres de rétention pour personnes sans-papiers. Quand ils n'ont pas directement les clés des cellules, ils veillent à ce que "tout se passe bien" (= maintenir l'ordre), de l'enfermement jusqu'aux expulsions dans des charters Frontex.

Ils se vantent de promouvoir la réinsertion en utilisant le travail forcé de milliers de personnes par les TIG (Travaux d'Intérêts Généraux).

Ils sont toujours prêts à aider les Etats dans leurs politiques sécuritaires, comme avec les brigades sanitaires ces derniers mois.

On a voulu leur renvoyer un peu de notre dégoût et en profiter pour exprimer notre solidarité à Carla, arrêtée il y a quelques jours et accusée d'avoir participé à la lutte contre les CIE (Centres de Rétention Administratifs en italie).

Liberté pour Clara et toutes les personnes enfermées!

Feu à toutes les prisons.