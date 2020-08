3 août, commémoration du génocide Yézidi

Mis a jour : le vendredi 7 août 2020 à 18:17

Mot-clefs: Guerre genre

Lieux:





2014 - Manif' à Paris avant la catastrophe

Les yézédi.e.s sont une communauté religieuse (yézidisme https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9zidisme) et ethnique ( du kurdistan au caucase ).





Le 3 août 2014, Daesh ainsi que d'autres composantes du "califat" de l'état dit "islamique", attaquent les Yézidis dans la région de Sinjar en Irak.

Après le 4 aout 2014 et la prise de contrôle totale par les djihadistes de l’EIIL (l’État Islamique en Irak et au Levant = DAESH), les hommes et les femmes agées sont alors systématiquement exécuté.e.s, les femmes jeunes sont systématiquement réduites en esclavage (dont de l'esclavage sexuel au nom d'une interprétation islamiste de textes religieux musulmans, - dont par / à des français, des belges etc ...), les enfants sont tué.e.s ou embrigadé.e.s.

Pour les survivant.e.s, les conversions forçées à l'islam sont systématiques.

L'État islamique (EI) est reconnu par l'Organisation des Nations unies (ONU) comme étant l'auteur du génocide des Yézidis en Irak





N'oublions pas, n'oublions jamais ce crime, ces massacres, ce génocide religieux contre l'humanité entière !

En savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_des_Y%C3%A9zidis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_de_Sinjar

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadia_Murad

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamia_Haji_Bachar