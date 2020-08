Soutien total aux militant-e-s BDS poursuivi-e-s par le gouvernement allemand !

Mis a jour : le mardi 4 août 2020 à 16:51

Communiqué de la Campagne BDS France. Le 20 Juillet 2020.

La Campagne BDS France exprime sa solidarité sans réserve avec les 3 militant-e-s BDS, Stavit Sinai, Ronnie Barkan et Majed Abusalama, poursuivi-e-s par le gouvernement allemand. Stavit Sinai et Ronnie Barkan sont israélien-ne d’origine juive et Majed Abusalama est palestinien.

Ils comparaîtront devant un tribunal à Berlin le 3 août prochain.