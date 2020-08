News Stop Carnet - besoin de monde et appel d'offre du Grand Port Maritime Nantes St Nazaire

Mis a jour : le mardi 4 août 2020 à 00:38

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: carnet



IMPORTANT : Nous venons de découvrir un appel d'offre du Grand Port Maritime Nantes St Nazaire relatif aux travaux de débroussaillage et terrassement sur l'estuaire de la Loire (voir document ci joint) !! L'endroit exact n'est pas stipulé sur le document mais ça a tout l'air d'être pour le projet au Carnet !! Cela correspond à la première phase des travaux, annoncée sur le marché public du parc eco-technologique du Carnet !!! A nous de répondre à ces menaces qui planent sur le Carnet par la tenue du grand Week End de résistance festive des 29 et 30 août prochains !





Stop Carnet a besoin de monde pour les dates suivantes du collectif :



Dimanche 2 août : RDV à 9h au marché de St Nazaire pour tracter pour la lutte au Carnet et au VDP. Si questions sur le RDV contactez choucas-des-tours@riseup.net

Vendredi 7 août : RDV 10h pour charger une grosse récup à St Brevin les Pins, pour la scène, divers matériaux de construction et panneaux de signalétique pour l'événement du 29 - 30 août ! C'est une récup essentielle et on n'est que deux pour le moment pour charger ce matériel... Si vous avez des véhicules type van, kangoo, camion hésitez pas à venir avec aussi ! Contactez Chaton (chatonvolant@riseup.net) si questions.

Samedi 8 août : RDV 14h au Village du Peuple, lieu dit "la petite lande" à Donges pour un ateliers Banderoles et fabrication du Totem de Lutte du Carnet ! Si vous connaissez des artistes n'hésitez pas à les inviter ! Les besoins en matos sont indiqués juste ici : https://stopcarnet.fr/2020/07/29/atelier-banderoles-contre-le-carnage-au-carnet-2/

Dimanche 9 août : RDV 14h devant le Café de la Loire à Paimboeuf pour aller tracter sur Paimboeuf et ses alentours, et coller et placarder les nouvelles affiches.

Dimanche 9 août : RDV 20h devant les grilles du Carnet pour pique niquer, se balader et observer les étoiles : https://stopcarnet.fr/2020/07/28/balade-decouverte-du-site-menace-du-carnet-et-soiree-observation-des-etoiles-en-bord-de-loire-dimanche-9-aout/

Lundi 10 Août : RDV 18h pour la prochaine réu d'organisation du week-end du 29/30 Août au jardin étoilé à Paimboeuf (ou au 17, rue de l'Eglise à Paimboeuf si mauvais temps). Votre participation à cette réu d'orga est la bienvenue !

Un framacalc a été crée pour faciliter l'orga, identifier les besoins en coups de main/matos :

https://lite.framacalc.org/9ht0-weekendinterluttes2930aoutcarnet

N'hésitez pas à y contribuer ! Et si vous vous y perdez, contactez-nous pour nous dire où vous pouvez aider (matos/coups de main, etc...)

Ca fait beaucoup, mais si on se répartit bien les dates, en fonction des dispo et envies, on va y arriver !

D'autres dates à venir et pas mal besoins de coups de main/matos courant Août, on compte sur votre soutien pour que le 29/30 Août soit un beau succès et permette de freiner les travaux prévus d'ici peu !



On lâche rien, la lutte continue !

BESOINS EN MATÉRIEL courant Août déjà identifié :

- Recherchons structures d'abris (barnums, chapiteaux, autres structures) !!

- tonnes à eau- palettes Europe pour la scène- bois type OSB pour la scène- lumières pour la scène- sciure- poubelles- jerricans d'eau- visserie/clous- outils de bricolage- vaisselle (assiettes, couverts) - autres besoins listés dans le framacalc