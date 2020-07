Village du peuple: programme d'aout!! (et besoin de matoss!)

Mis a jour : le vendredi 31 juillet 2020 à 14:59

le super flyer

Nous sommes la Loire qui se défend! Venez nous rejoindre!! ;)



!!ON AURA BESOIN DE MONDE FIN SEPTEMBRE AU MOMENT DES EXPULSIONS!! FIN SEPTEMBRE- DEBUT OCTOBRE!! ON VOUS TIENT AU JUS!!!





PROGRAMME D'AOÛT:



Tous les mercredis après-midi:



10h - 14h : Transformation aliments, préparation commune de repas

14h-18h : Gratiferia / chantiers communs !







Evénements du mois d'août:



Samedi 8 Août, 14h : atelier banderoles et totem de lutte par le collectif StopCarnet (des copains de lutte de l'autre rive de la Loire! leur site: https://stopcarnet.fr/)



WE du 22-23 Août: Grand WE de chantier participatif au Village du peuple! de 14 heures le samedi jusqu'au dimanche soir, quelques gros chantiers en perspective! (rénovation du four à pain, mise-en-place de la serre et des buttes de perma, récup, bouffe commune, etc!)

Si vous avez une tente, n'hésitez pas à venir la planter ;)





*************************************************************************************************************************



BESOINS EN MATOS:



Pour pouvoir se lancer sur ces chantiers, voici une liste de matos, en vrac, qu'on essaie de récupérer! Si jamais vous avez quelques-uns de ces outils en surnuméraire, ou que vous connaissez des moyens d'en avoir, on est preneurs ;)



FOUR A PAIN:

planches de bois en hêtre/chêne

tôles pour toiture (2m * 1m)

grandes visses/clous

sable

palettes

toile en lin

dalles réfractaires

bois et chevrons pour la charpente



SERRE:

bâches pour la serre

plantes diverses exterieur,

arbres fruitiers

paille

boulons

chaîne de tronçonneuse/ tronçonneuse

tuyau d'arrosage

robinetterie et raccords.





On espère vous voir nombreux autour des tables et des chantiers!



Le Village du Peuple



blog: https://levillagedupeuple.noblogs.org/

courriel: levillagedupeuple@riseup.net

téléphone: 07 49 42 53 50

