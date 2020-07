contre la propagande de l'administration pénitencière

Mis a jour : le jeudi 16 juillet 2020 à 00:09

Depuis quelques semaines, une propagande pour recruter plus de maton-ne-s à déferlé sur les panneaux d'affichages des villes.





Un soir nous avons donc pris contre-attaquer leurs propagande qui nous fait vomir, simplement en déformant le texte. Ayant pris beaucoup de plaisir à le faire, et voyants qu'aprés plusieurs jours les affiches restent encore, il nous semblait intéréssant de partager l'affiche à travers la france (leurs propagande étant national).

En voici le texte:

Quand je surveille c'est à la sécurité de tous les bourgeois que je veille.

Être surveillant pénitencière, c'est agir pour le maintien de toutes les oppressions. C'est participer au quotidien à la persécution des personnes détenues; Les écoutes et l'abus de pouvoir sont au coeur de ma mission, que j'éxerce avec sadisme et sans scrupules. Une mission essentielle au bon fonctionnement de la justice sexiste et raciste.

Soyez au coeur de l'injustice, devenez une ordure pénitencière.

plus d'information sur latorturerecrute.fr

et l'affiche esttéléchargeable.