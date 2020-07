Pourquoi soutenir le mouvement BDS ?

Mis a jour : le mercredi 15 juillet 2020 à 11:29

Mot-clefs: antisionisme

Lieux:



1- Parce que le BDS est un appel éthique de la plus grande coalition de Palestiniens vivant sous l’occupation militaire, l’apartheid israélien et le déni du droit des réfugiés.

2- Parce que ça marche le BDS !

3- Parce que je crois en un monde avec des droits égaux pour tous et non des privilèges pour certains.

4 – Parce que j’étais contre l’apartheid en Afrique du Sud et que je n’accepterai pas l’apartheid en Palestine.

5- Parce que mon gouvernement, ainsi que les entreprises et les institutions basées dans mon pays, sont complices des crimes d’Israël contre les Palestiniens.

6 – Parce que je suis contre toute forme d’oppression et de discrimination.

7 – Parce que je veux mettre fin à la complicité des entreprises dans les violations des droits de l’homme.

8 – Parce que je soutiens les droits de tous les peuples autochtones, dont les Palestiniens, sur leurs terres ancestrales, leur patrimoine culturel et leurs ressources naturelles.

9 – Parce que, tout comme le BDS, je soutiens la lutte mondiale contre le racisme sous toutes ses formes.

10 – Parce que je crois au pouvoir des peuples pour changer le monde.

11 – Parce que je m’oppose au blanchiment rose [pinkwashing] , à l’écoblanchiment [greenwashing], au blanchiment par la foi, au blanchiment par le sport, au blanchiment par l’art, ou à toute autre forme de blanchiment de l’apartheid israélien.

12 – Parce que je crois qu’aucun État, y compris Israël, ne devrait bénéficier de l’impunité pour avoir violé le droit international et les droits humains.

13 – Parce que la libération des Palestiniens est organiquement liée aux luttes menées dans mon pays pour la justice en faveur des indigènes, la justice sociale, raciale, économique, de genre et climatique.

14 – Parce que je souscris aux paroles de Martin Luther King selon lesquelles les boycotts conformes à l’éthique impliquent « le retrait de notre coopération d’un système pervers » et c’est une obligation morale fondamentale.

15 – Parce que je ne peux pas et ne veux pas rester silencieux pendant qu’Israël perpétue des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, comprenant l’apartheid, le nettoyage ethnique, les punitions collectives, la détention de prisonniers de conscience et le blocus et les massacres à Gaza.

Traduction : GD pour BDS France