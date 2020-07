Mis a jour : le dimanche 12 juillet 2020 à 23:14

Mot-clefs: Médias Resistances

Lieux:



Kolektiva :

Nouvelle plateforme pour vidéos anarchistes

lancée par les collectifs SubMedia et Antimídia !



http://kolektiva.media



Anarchistes et anticolonialistes disposent aujourd'hui d'une nouvelle plateforme médiatique pour partager des vidéos du monde entier, et ainsi contribuer à les rendre disponibles dans le plus grand éventail de langues possible.

Nous appelons ce projet : Kolektiva.

Pour en apprendre d’avantage sur ce projet et sur la manière dont vous pouvez y participer, regardez la vidéo ci-dessous.



https://www.youtube.com/watch?v=XlF5SlwdBLQ



https://www.youtube.com/watch?v=7GYl8UfUCrY



https://www.youtube.com/watch?v=WFkUedvYqq8



https://www.youtube.com/watch?v=WxrBKeksawM



https://www.youtube.com/watch?v=Tcuwj9lDP6M



https://www.youtube.com/watch?v=6oS4K3fB6jo



https://www.youtube.com/watch?v=KdCdNeQyRrA



https://www.youtube.com/watch?v=iy_C58Ftcvo