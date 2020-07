Mis a jour : le dimanche 12 juillet 2020 à 23:28

The World is over! ou pas. Cela dépend de toi. Un référendum sonore pour remettre en cause le dogme dicté par l'instinct de survie : la permanence de l'humanité ? Un détournement de The War is Over! avec des airs post-situ... Ou comment une certaine forme d'art peut devenir un outil pour hacker la realité. Autremenent dit comment à l'air du story-telling écrire en musique ses histoires. Cette compilation de 10 h de musique horsnorme a débuté en work-in-progress le 1er avril 2020 et depuis le 23 juin elle est dispo en téléchargement gratuit ici : Face A pour arrêter l'humanité Face B pour continuer l"humanité Cela reste à confirmer mais elle sera peut être aussi diffusée sur JetFM le 15 juillet.



Over... or not.



The World is Over !

Entre le 1er avril et le 17 juin 2020 chaque participant a été invité à envoyer un morceau sur une des faces : La face A pour arrêter l'humanité et la face B pour continuer. Les morceaux étaient mis en ligne au jour le jour afin de pouvoir voir si la balance penchait d'un coté ou de l'autre. 92 morceaux ont été collectés répartis sur 2 faces, pour une durée totale de 10h 23mn.



Face A / Face B

Liens de téléchargement facile

Face A en

WAV

FLAC

MP3

Face B en

WAV

FLAC

MP3

Qu'est-ce que "The World is Over!" :

Une étrange ordalie audio ?

Ou juste une meta compilation pour choisir si l'humanité devrait s'arrêter ou continuer ?

Les deux sans doute... et peut être plus encore.

Il y a un brouillon de carnet de bord pour comprendre un peu mieux ce projet. En particulier pour suivre la réflexion. Cela a commencé comme une quête du libre arbitre et cela se termine plus ou moins par cette constatation :

Pourquoi les deux faces sont équilibrées ?

Peut être à cause du genre de confusion comme le fait que choisir la face A pouvait être interprété comme arrêter de ne pas changer. Et la face B continuer d'essayer de changer. Ou alors c'est réellement principalement parce que celles et ceux qui pourraient changer le monde feront l'impossible pour être bienveillants envers l'autre coté, et feront de leur mieux pour ne tuer aucun ennemi, malgré les conséquences pour tous... Et que celles et ceux qui empêchent le monde de changer feront de leur mieux pour être malveillants envers l'autre coté, et feront de leur mieux pour éliminer tous leurs ennemis quelques en soient les conséquences. Quoi qu'il en soit on ne peut changer que nous-même. Est-ce que j'ai dis que le Yin-Yang est un symbole d'équilibre ? Eh bien trouve tes propres réponses, ce carnet de bord n'est que la quête des miennes. Et sois patient car j'ai besoin de l'améliorer un peu...

Si tu veux plonger dedans il est ici :

http://www.necktar.info/Over/Or/LogBook.html

Il y a aussi beaucoup plus d'informations sur la thématique et de quoi éclairer les lanternes ici http://www.librescommeres.fr/read/219

Un pas de plus dans un process plus long...

Ainsi c'est un second volume hors série de Necktar après PIKADON. https://archive.org/details/How_To_Download_Free_Music_Unusual_Album_Remix_Pikadon Necktar est difficile à définir... ce qui est certain c'est que le voyage multidimensionnel à commencé il y a 20 ans. http://www.necktar.info

Pourquoi The World is Over! est apparu en 2020 ?

C'était prévu depuis de nombreux mois, j'en ai parlé pour la première fois en août 2019. Je voulais trouver quelque chose qui soit une étape avant le dernier Necktar. J'ai regardé un documentaire sur Yoko Ono et John Lennon et alors j'ai revu cette photo exceptionnelle de l'action « The War is Over! » et j'ai pensé quelque chose comme :

- C'est terrible, depuis près d'un demi siècle rien n'a changé ! A cette époque le plus grave problème était la guerre, actuellement cela semble la fin du monde avec le réchauffement climatique, mais en réalité c'est encore la guerre : la guerre du capitalisme contre la vie. (Ce n'est que mon opinion) Alors j'ai trouvé cette idée de détournement car un événement disruptif me semble la meilleur façon de pouvoir réaliser que les choses ne sont pas impossible à changer. Et dans tout les cas un peu d'introspection n'a jamais fait de mal à personne. Parlons peu, l'expérimentation est préférable. Ainsi entre le premier avril et le 17 juin 2020, ce projet a été créé sous la forme d'un « work-in-progress » afin de montrer les changements dans la playliste et de suivre l'évolution du projet en temps réel.

Informations Techniques :

En raison de la nature extrêmement diverse des morceaux j'ai essayé de changer le moins possible leur niveau sonore, pour une version sans aucune modification, merci de passer par les pages bandcamp Face A https://yoshiwaku.ba...-is-over-a-side & Face B https://zonefusion.b...-is-over-b-side

Page en anglais :

https://www.necktar.info/Over/Or/

Video Art Clips :

Teaser The World is Over!

Easter Eggghost Track

Dédicace :

La compilation The World is Over! est dédiée à celles et ceux qui ne baissent jamais les bras face à l'adversité et ainsi finissent souvent par découvrir des chemins inédits... voir même parfois à parvenir à exercer leur libre arbitre.

Remerciements :

Merci à Yoko Ono et John Lennon pour avoir créé « The War is Over! »

Merci à celles et ceux qui ont fait le choix de permettre à cette compilation d'exister,

sans avoir eu peur de remettre en cause le dogme de la survie de l'espèce humaine.

Merci à tous les auditeurs qui se poseront cette question :

- Est-ce que si j'avais le choix je choisirais que l'humanité s'arrête ou qu'elle continue ?

Le mot de la fin sur le pandémie du Covid-19 :

Après avoir constaté qu'il s'agit d'une simple question de volonté pour pouvoir empêcher le cataclysme climatique. «The Wold is over! If you want it... ». Résidant en france, peu de temps après que le premier confinement soit terminé, j'ai dis à une amie :

- La sortie de confinement ici me fait un peu penser à un pendu qui défait sa corde pour aller pisser et ensuite qui retourne s'accrocher.

Ainsi cela ne dépend que de nous pour que le monde ne soit pas finit.