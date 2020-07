Devinette thérapeutique

Mis a jour : le mercredi 8 juillet 2020 à 02:04

Mot-clefs: Guerre

Lieux:



– et qui n’a jamais connu aucun succès préventif à ma connaissance ?

– qui a fait plus de 1200 morts en six ans.

réponse :

l’intervention militaire préventive



Exemple actuel : l’opération au Sahel dite Barkhane, sensée “soigner” la région depuis 2014 et qui n’a absolument rien arrangé. Je peux me tromper, mais je ne connais aucun cas d’interventionnisme militaire qui ait rempli les objectifs fixés depuis ces cinquante dernières années. Je remercie Marc-Antoine Pérouse de Montclos pour son livre “Une guerre perdue, la France au Sahel“, Paris, JC Lattès, (2020). Je conseille cette introduction audio dans Superfail, sur France Culture.

Tribute to Clara Egger : nous avions il y a quelques années coconstruit un cours fracassant sur la propagande de guerre en France et aux États-Unis, pour un enseignement à Sciences-Po Grenoble. Il n’en reste qu’une trace vidéo très résumée dans un atelier de l’info, réalisé pour nos collègues bibliothécaires, en novembre 2013 – avant l’opération Barkhane – qui d’ailleurs s’appelait Serval en 2013 et démarrait juste. Pour voir ce film collector, sautez à pieds joints là, ou bien regardez ci-dessous. Le premier/la première qui se moque de ma coupe de cheveux sera traité·e de terroriste. Récupérez si vous le souhaitez le PDF ici.

Guillemette Reviron en avait également fait un trépidant atelier public ici.