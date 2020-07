La détermination des Ami-e-s de la Forêt de la Corniche des Forts.

Mis a jour : le mercredi 8 juillet 2020 à 01:59

Mot-clefs: Ecologie quartiers populaires

Lieux: bagnolet montreuil romainville



Les Ami-e-s de la Forêt de la Corniche des Forts poursuivent inlassablement leurs objectifs.

Certes, le scandaleux et massacreur déboisement (plusieurs milliers d’arbres) – pour y réaliser la pelouse la plus chère du monde a eu malheureusement lieu sous le commandement du conseil régional et de Mme Pécresse avec la complicité de la mairie de Romainville.