Rassemblement : « Non à l’annexion ! Palestine vivra ! »

Mis a jour : le mercredi 1 juillet 2020 à 13:17

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances antifascisme libérations nationales fascisme

Lieux:



Israël profite de la pandémie du coronavirus et de ses conséquences pour étendre sa colonisation sur 30 % du territoire de la Cisjordanie, continuant ainsi la spoliation des terres de tout un peuple depuis 1948. Alors que la Campagne BDS (Boycott Désinvestissement, Sanctions) a obtenu une victoire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme en faisant condamner la France pour avoir violé la liberté d’expression en condamnant des militant·e·s BDS, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer notre soutien au peuple palestinien.

Le gouvernement israélien d’union Netanyahu-Gantz annonce, avec le soutien de l’administration Trump et la complicité de l’Union européenne (UE), vouloir dès le 1er juillet annexer purement et simplement une grande partie des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie.





Les partis, organisations et associations soussignés, engagés dans la lutte contre le colonialisme et le racisme appellent à unNon à la poursuite de l’annexion de la Palestine !

Non à l’asphyxie de tout un peuple !

Le gouvernement israélien d’union Netanyahu-Gantz annonce, avec le soutien de l’administration Trump et la complicité de l’Union européenne (UE), vouloir dès le 1er juillet annexer purement et simplement une grande partie des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie.



Israël profite de la pandémie du coronavirus et de ses conséquences pour étendre sa colonisation sur 30 % du territoire de la Cisjordanie, continuant ainsi la spoliation des terres de tout un peuple depuis 1948.



Alors que la Campagne BDS (Boycott Désinvestissement, Sanctions) a obtenu une victoire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme en faisant condamner la France pour avoir violé la liberté d’expression en condamnant des militant·e·s BDS, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer notre soutien au peuple palestinien.



La lutte palestinienne a toujours été au cœur de la résistance contre le racisme et les violences d’État.

Les partis, organisations et associations soussignés, engagés dans la lutte contre le colonialisme et le racisme appellent à un rassemblement le mercredi 1er juillet 2020 à 18H30 au métro Capitole afin de dénoncer cette nouvelle offensive israélienne et réaffirmer notre soutien au peuple palestinien et à sa résistance.

Non à l’annexion ! Palestine vivra, Palestine vaincra !

Premiers signataires : Campagne BDS Toulouse, Collectif Palestine Vaincra, Couserans Palestine, UET – Union des Étudiant-e-s de Toulouse, Attac Toulouse, Comité 31 Mouvement De La PAIX, NPA 31, Secours Rouge Toulouse, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, UJFP Toulouse, Les Ami-e-s de Jalboun, Solidaires 31, MRAP 31…

https://iaata.info/Rassemblement-Non-a-l-annexion-Palestine-vivra-4329.html

A Lyon aussi :

Manifestation à Lyon contre l'annexion des territoires palestiniens

Le collectif69 Palestine appelle à une manifestation pour affirmer sa solidarité avec la Palestine et sa résistance, samedi prochain 4 juillet à 15 H Place Bellecour

Organisations signataires de la Charte du collectif : AFAK Bethléem – AFPS (Association France Palestine Solidarité) – Alternatifs (les) – APF (Association des Palestiniens de France) – Appel des Cent pour la Paix – ATTAC-Villefranche – CAPJPO-Europalestine – CCIPPP (Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien) – CFDT commerces et services – CIMADE – Collectif Algérie – Collectif Culture PCF – Collectif Mâconnais Paix au Proche-Orient – Association El Amel – Entr’Cultures – Femmes en Noir – Femmes Solidaires – GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières) – GUPS (Union Générale des Etudiants Palestiniens) – Improbable (l’) – JCR (Jeunesse Communiste Révolutionnaire) – Jénine-Vénissieux – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) – LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) – MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente) – MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) – MJCF (Mouvement des Jeunesses Communistes de France) – Mouvement de la Paix – Pax Christi – PCF-Rhône (Parti Communiste Français) – Salam – SICO (Solidaires des Israéliens Contre l’Occupation) – Solidaires Rhône Sud – SUD-Education – Traction Avant Compagnie – Union Départementale CFDT – Union Départementale CGT – UJFP (Union Juive Française pour la Paix) – Verts du Rhône (les).

https://europalestine.com/2020/06/30/manifestation-a-lyon-contre-lannexion-des-territoires-palestiniens-samedi-4-juillet/

Photos de la manif contre l'annexion de Paris :

https://europalestine.com/2020/06/28/belle-manif-palestine-a-paris-merci-a-tous-photos/

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"?? ??"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"?? ??"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:"?? ??"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-fareast-language:JA;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Palestine : non à l'annexion, boycott et sanctions. France et Europe sans voix ?

Samedi, face au coup de force Netanyahou-Trump qui se moquent du droit international et de la simple dignité humaine, des manifestations ont appelé l'UE et le chef de l'état à prendre leurs responsabilités face à l'annexion imminente d'une part de la Palestine. Chaque citoyen.ne est appelé.e à participer à la campagne BDS. A Clermont-Ferrand aussi, des citoyens et des organisations ont manifesté.

Volonté conjointe d'un Nétanyaou, premier ministre israélien, qui ne reste premier ministre que pour échapper à un procès pour corruption et Trump, président des Etats-Unis, qui a enfoncé son pays dans une pandémie incontrôlable et le monde dans des face à face destructeurs, le plan d'annexion de la vallée du Jourdain en Palestine marque une rupture franche et diabolique dans cette politique extrémiste et guerrière qui entend vider la Palestine des palestinien.nes maintenu.es dans une situation ignoble en proie aux violences de l'armée israélienne par une politique répressive constante validant les assassinats, politique pour ne jamais mettre en œuvre le principe de la solution à deux états.

Ce samedi, dans de multiples villes, ceux et celles, conscients de la violence qui peut en résulter, de la paix qui est en jeu, de la violation du droit international, se sont rassemblée.es dans des manifestations dénonçant cette annexion et réclamant des mesures européennes et nationales pour peser – enfin – sur cette politique d'un pays qui se joue totalement du droit international et des droits humains.

A Clermont-Ferrand ce 27 juin aussi, l'appel de l'Association France-Palestine Solidarité 63 à cette manifestation urgente a été entendu par plus de 250 personnes, flot grossissant au fil de l'après-midi, dans cette demi-journée où la (sur)consommation bat son plein sur Jaude et son centre commercial. Et ces 250 personnes et plus ont été entendu, ont fait entendre leurs slogans aux quatre dimensions de la place avec un dispositif expressif : Certaines personnes, côte à côte, chacune avec une lettre, composait ensemble « Non à l'annexion de la Palestine, boycott Israël. ».

Dans la chaleur des derniers jours, persistante malgré l'annonce d'une pluie probable, sur chacune des longueurs et des largeurs, dans les allées adjacentes avec les terrasses de café qui ont fait le plein, sous les statues de Vercingétorix et du général d'Empire Desaix, la manifestation n'a pas manqué de visibilité avec ses couleurs et ses cris : « Palestine vivra, Palestine vaincra », « Stop annexion, boycott Israël », « Boycott Israël, état criminel », « So-so-so-solidarité avec les peuples du monde entier », « Israël assassin, Macron complice ». Ceux et celles qui ne savaient pas ce que signifie le sigle « BDS » l'ont certainement entendu décliné dans sa forme complète : Boycott (des produits israéliens à fortiori ceux venant des territoires occupés bientôt annexés ce 1er juillet) désinvestissement et sanctions. Pour les deux derniers volets de cette campagne de pression pour que soient respectés – enfin – le droit international et les résolutions de l'ONU fussent-elles anciennes, c'est aux mains des entreprises et des gouvernements. Le premier est aux mains des citoyens : antiraciste et non-violent, il est à la portée de tout citoyen.ne qui veut marquer son refus du fait accompli et sa solidarité avec le peuple palestinien abandonné par les états à son infortune sans nom.

A chaque arrêt, devant le tram, devant les cafés, sous les statues, chacun des organisations qui dénoncent et refusent cette annexion s'est exprimé. Pour finir en beauté et toucher encore plus de monde, la manifestation s'est propulsée dans la rue du 11 novembre pour passer devant la cathédrale et atteindre la place de la Victoire aux très nombreux consommateurs attablés où les dernières déclarations de solidarité avec le peuple palestinien ont été prononcées avant la dispersion sans incident. […]

https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/280620/palestine-non-lannexion-boycott-et-sanctions-france-et-europe-sans-voix