Solidarité avec le village du Peuple face au projet d’extension du site industriel de Donges !

La résistance aux travaux qui devraient commencer sous peu s’est matérialisée sous la forme d’une occupation d’un corps de ferme et de terres agricoles prévues d’être rasées pour l’extension du site industriel de Donges. Le village du peuple est ainsi né et appel aujourd’hui au soutien.

















Nous reprenons ici un article de Presqu’île Gazette pour décrire l’histoire du village du peuple :

» Le mouvement des Gilets jaunes, démarré en novembre 2018, a fédéré des actions diverses et il a pris d’autres formes. A St Nazaire notamment un collectif s’est créé autour de la Maison du Peuple et continue d’inventer d’autres actions.

En mai 2019, quelques membres de la Mdp se sont regroupés dans la campagne de Donges, au lieu-dit La Petite lande, pour rénover et entretenir un ancien corps de ferme abandonné dans le but de développer un village autonome et préserver ce lieu et les alentours.

Depuis certain.e.s sont parti.e.s, d’autres sont arrivé.e.s, notamment depuis la fin du confinement. Ils.elles ont rejoint les Sourie’ion anti-gaspi et récupèrent les invendus des marchés de St Nazaire et tout récemment Donges.

Le terrain de 10 ha comprend, outre la maison, une ancienne presse, un four à pain et un atelier attenant, un puits et une grange.

Ce terrain et ses bâtiments ont été rachetés par une entreprise privée pour une future démolition et un agrandissement de la zone industrielle de Donges. Les terrains alentours, appartenant à un éleveur de chevaux, seraient également impactés (50 ha). L’occupation de ce lieu a donc aussi pour but de préserver cet environnement qui grouille de vie !

Nous avons pour projet le développement d’un village autonome avec cultures de légumes, fruits, en favorisant les projets créatifs, alternatifs, d’énergie verte, d’eco-constructions et de chantiers participatifs.

C’est un lieu ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir et/ou créer les solutions de demain qui nous permettront de vivre sans le système de consommation et de destruction du vivant dans lequel nous nous obstinons depuis trop longtemps. Le point de non-retour est atteint nous devons faire un choix entre l’egosysteme ou l’écosystème. Ponctuellement des évènements y sont organisés. Si vous êtes intéressé-e, motivé-e ou volontaire pour apporter votre aide et/ou votre soutien pour ce projet plus juste pour l’intérêt général de tous et toutes, prenez contact et allez les rencontrer. Ce lieu risque malheureusement d’être détruit pour une extension de la zone industrielle de Donges, les habitant.e.s attendent le rendu d’un jugement pour expulsion, le 8 juillet. Si vous souhaitez apporter votre soutien à ce projet et empêcher la destruction de ce lieu et de son bel environnement,pétition à signer par ici «