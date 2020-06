Rappel : manifestation contre l'annexion de la Palestine samedi 27 juin

Mis a jour : le jeudi 25 juin 2020 à 16:34

Mot-clefs: Racisme antifascisme sionisme

Lieux:



Le gouvernement israélien de Netanyahou promet, avec le soutien de l’administration Trump et la complicité de l’Union européenne (UE), d’engager dès le 1er juillet l’annexion pure et simple d’une grande partie des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, en violation flagrante du droit international.





Ces déclarations annexionnistes de 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 53 ans, représentent un vol flagrant des terres palestiniennes et une nouvelle vague de nettoyage ethnique qu’opère le colonisateur israélien à l’encontre du peuple palestinien depuis 1948.



Ce régime ouvertement colonialiste et raciste se sent d’autant plus encouragé dans cette voie criminelle qu’avec une actualité mondiale, marquée notamment par l’épidémie de coronavirus et ses conséquences, il espère détourner l’attention de ses propres crimes contre le peuple palestinien.



C’est pourquoi les partis, organisations et associations soussignés, engagés dans la lutte contre le colonialisme et son frère jumeau le racisme, appellent à manifester à Paris samedi 27 juin à 15h00 de Barbès à Châtelet pour affirmer notre solidarité avec la Palestine et sa résistance.

Premiers signataires :

AFPS Paris Sud

AFPS Paris 14-6

Amis des Arts et de la Culture de Palestine

AMDH Paris

Les Amis du Théâtre de la Liberté (Jénine)

Association des Marocains en France

Association Nationale des Communistes (ANC)

Association de Palestiniens en Île-de-France

Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Association des Tunisiens en France

Avec Naplouse

Campagne BDS France-RP

Campagne européenne pour la Levée du Blocus de Gaza

Campagne Unitaire pour la Campagne Unitaire pour la Libération de George Ibrahim Abdallah

CAPJPO-Europalestine

Collectif Argenteuil Solidarité Palestine

Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre

Collectif Faty Koumba

Comité Montreuil Palestine

Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR) PO

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Le Cri Rouge

Décoloniser les Arts

Droits Devant !

Émancipation, tendance intersyndicale

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Fondation Frantz Fanon

Forum Palestine Citoyenneté

Islam et Info

JRCF

Monseigneur Jacques Gaillot, Évêque de Partenia

NPA

PEPS (Pour une Écologie Populaire et Sociale)

PCOF

PIR

PRCF

Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC )

Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

Union syndicale Solidaires

Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)

Valenton Palestine Solidarité (VPS)

Participeront aussi : Mgr Jacques Gaillot, Évêque de Partenia, Françoise Vergès, Féministe décoloniale, politologue, Judith Butler, Philosophe, Olivier Besancenot, NPA, Jean Ziegler, Sociologue, Aurélien Barrau, Astrophysicien, Olivier Le Cour Grandmaison, Historien, Isabelle Stengers, philosophe…