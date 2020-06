Thèse n° 6 : Sortir de la subculture

Mis a jour : le dimanche 28 juin 2020 à 15:45

Dans les thèses précédentes, nous avons affirmé que pour nous, le renforcement des processus d’organisation sociale et la lutte de la base vers le haut au sein de la politique radicale de gauche doivent être au centre de nos préoccupations. La distance actuelle entre le mouvement radical de gauche et la société est un obstacle essentiel à cela.



thèse 6

Cette séparation entre la société et le mouvement radical de gauche est en fait maintenue par l’orientation subculturelle de la politique radicale de gauche actuelle, qui est centrée sur elle-même et sur sa propre “scène”. Cette situation se caractérise par une exclusion (consciente ou inconsciente) de la grande majorité de la société. Même pour les personnes politiquement intéressées, il n’est pas facile d’entrer en contact avec “la scène” et il faut faire l’effort nécessaire pour être accepté.

Beaucoup d’entre nous en ont fait l’expérience par le passé. Pour la société en général, la politique de la scène reste insaisissable, non pertinente et peu attrayante. L’une des raisons de cette situation est que l'”appartenance” ne se manifeste pas initialement par des opinions et des objectifs politiques communs, mais plutôt par les critères typiques d’une subculture, tels que les codes culturels, l’utilisation de la langue, le style vestimentaire, les manières et autres. Ce mur politique et subculturel est l’un des facteurs qui expliquent pourquoi la politique radicale de gauche est si marginale et reste sans intérêt pour la société.

Bien que certains tentent depuis des décennies de mettre à l’ordre du jour cette fermeture et le caractère introverti de la scène, rien n’a vraiment changé jusqu’à présent. Les mécanismes exclusifs et élitistes sont également régulièrement remis en question au sein de la scène (voir la thèse 7). La séparation entre la société et la scène radicale de gauche semble donc tout à fait indésirable. Mais si ce paradoxe n’a toujours pas changé après une si longue période, la question se pose donc de savoir quels sont les facteurs qui maintiennent la séparation entre la société et le mouvement radical de gauche.

La subculture radicale de gauche comme valeur en soi

Comme par le passé, ce sont surtout les jeunes qui parviennent à se frayer un chemin au sein de la scène radicale de gauche. Une motivation importante pour eux est non seulement le rejet des mécanismes de répression sociale, mais surtout le rejet des modes de pensée et des relations culturelles dominantes. La façon dont la subculture radicale de gauche prend forme joue un rôle important pour eux. L’identification à la “scène” politique crée un sentiment d’appartenance et réduit le sentiment d’impuissance et de solitude. Mais les lieux radicaux de gauche ont aussi leurs propres manières étroites et leurs cadres protégés. Malgré cela, ils offrent également un espace permettant aux gens de se développer sur le plan personnel et d’interagir les uns avec les autres d’une manière qui est stigmatisée dans la société (en traitant de leur propre rôle de genre, par exemple, l’orientation sexuelle, les relations homme-femme, etc.)

En raison de ces facteurs, la “scène” radicale de gauche, pour les personnes qui se sentent chez elles ici, a une signification essentiellement sociale et émotionnelle. En ce sens, l’avantage susmentionné d’une vie de scène est indépendant de sa pertinence sociale et politique. Ainsi, il est moins nécessaire de se confronter aux relations sociales et la scène peut aussi se retrancher dans une niche, comme un lieu de “décrochage”. De cette façon, le contenu de la subculture devient une valeur en soi.

La socialisation au sein des structures radicales de gauche crée l’illusion que les lieux de gauche sont exempts d’influences sociales telles que la montée des tendances capitalistes, sexistes, racistes, nationalistes et fascistes. Cette image de soi favorise la séparation entre la scène radicale de gauche et la société et porte en elle une conscience élitiste. Elle stylise sa propre scène comme un refuge de l’illumination et de l’émancipation, tandis que la société “extérieure” est considérée comme l’incarnation de la régression réactionnaire.

Le manque d’ouverture au sein des structures radicales de gauche est certainement aussi lié à la peur du contrôle et de l’infiltration du gouvernement. En raison du grand nombre de dénonciations d’infiltrateurs ces dernières années, cela ne s’est certainement pas avéré totalement infondé. Néanmoins, les choses sont souvent faites dans le secret et la discrétion sur des sujets qui sont totalement disproportionnés par rapport au militantisme de l’action politique. Nous pensons qu’il est important que le niveau de clandestinité corresponde à la nature de la pratique politique. Si nous voulons mettre en place des structures auto-organisées dans un quartier de la ville, ou interférer dans des luttes sociales plus larges, il est fatal que chaque étranger au sein de nos structures soit critiqué, ignoré ou prié de partir. En même temps, il est plus facile de traiter des soupçons concrets au sein de structures organisées, car il existe des méthodes et des responsabilités concrètes sur lesquelles un soupçon peut être testé.

Cependant, des facteurs psychosociaux jouent également un rôle dans la reproduction de la scène radicale de gauche en tant que subculture isolée et séparée du reste de la société. L’incapacité et l’inaptitude en termes de contact avec la population en général sont également l’expression de l’anxiété, de l’insécurité, de la solitude, de la honte, de la timidité, de l’inaptitude, du manque d’expérience et du comportement d’évitement des radicaux de gauche. En outre, les gens ne sont souvent pas doués pour entrer en contact avec les autres sur un pied d’égalité, pour communiquer et pour traiter avec les dissidents. Outre les caractéristiques et expériences personnelles, cela reflète bien sûr aussi la société dans son ensemble. Là, le développement d’une culture de lutte respectueuse et constructive entre personnes de même sensibilité, ainsi que la capacité à approcher les gens sur un pied d’égalité, s’apprend et se développe rarement.

Afin de changer cela au sein des structures radicales de gauche, il est important de surmonter ensemble ces faiblesses par la réflexion, le développement et la discussion. Dans le contexte actuel, cependant, cela n’arrive presque jamais ou est laissé à quelques-uns. Ici aussi, le manque de détermination pour le changement social au sein de la politique radicale de gauche et la valeur qui y est attachée sont évidents.

Les raisons psychosociales qui empêchent ou rendent plus difficile la sortie de la scène sûre et agréable ne sont souvent pas reconnues ou mentionnées comme un problème. Cependant, si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas le surmonter.

Que voulons-nous ?

La lutte révolutionnaire et le changement de société ne peuvent pas être imposés par des groupes ou des dirigeants politiques peu structurés. Un tel changement ne sera possible que s’il est l’expression d’un mouvement social largement soutenu.

C’est pourquoi la politique révolutionnaire ne peut, bien entendu, que se déplacer au sein de la société, chercher le contact avec la population et s’immiscer dans les contradictions qui s’y trouvent. Pour ce faire, il est nécessaire de sortir de l’isolement et de l’orientation subculturelle de la politique radicale de gauche, de se situer dans la société et d’entrer dans un “dialogue patient”. (*1)

Nous pensons qu’un processus d’apprentissage conscient est nécessaire afin d’apprendre à approcher des personnes ayant des opinions différentes au même niveau de vue et de leur communiquer clairement notre propre analyse et nos points de vue. Cela exige un effort à deux niveaux : premièrement, surmonter ses propres craintes et incertitudes, et deuxièmement, réfléchir à la manière dont un contenu révolutionnaire peut être transmis afin qu’il soit perçu comme pertinent par les autres.

Pour certaines personnes, sortir de leur propre cercle et laisser derrière soi la sécurité d’une culture qui s’affirme peut apporter des incertitudes et des craintes. Le processus politique doit bien sûr être un espace de confrontation avec nous-mêmes et notre développement personnel. De cette façon, nous finissons par apprendre à nous déplacer plus librement dans la société. Comme pour tous les processus de changement interne, la meilleure façon de procéder est de ne pas avoir à le faire seul, mais de partager les expériences, d’en discuter et de réfléchir à la manière de les gérer. En même temps, l’un des défis consiste à créer une atmosphère dans nos cercles communs dans laquelle nous pouvons exprimer nos incertitudes, nos craintes et nos (auto)critiques ouvertement et honnêtement, sans crainte, sans perte de statut, sans moquerie, etc.

En outre, il est important de se demander comment les analyses critiques et les idées révolutionnaires doivent prendre forme afin qu’elles puissent être comprises, pertinentes et imitables par les autres. Nous ne voulons pas dire par là que nous devons adopter des méthodes pour attirer l’attention ou paraître attirants (comme la manipulation psychologique). Au contraire, nous voulons dire que nous devons nous rencontrer sans instrumentaliser l’autre politiquement, mais en cherchant à dialoguer au même niveau et en montrant un intérêt honnête pour les intérêts et la motivation de l’autre (sans perdre de vue les vôtres). Cela implique une volonté de changement et de reconnaissance de soi, car cela peut impliquer une expérience dans de nombreux domaines différents. Dans le même temps, cela signifie également que nous devons apprendre à gérer les contradictions dans les conversations, à tenir et à réfuter les conversations difficiles, et à ne pas terminer la conversation avec le premier point de vue opposé ou la première remarque conservatrice de l’autre personne.

Lorsque nous disons que nous devons développer nos compétences en matière de communication, nous ne voulons pas dire que nous devons abandonner notre propre position sans raison, ni que nous devons avoir “plus de tolérance” pour les opinions et les points de vue réactionnaires. Il ne s’agit pas non plus de dissimuler notre analyse radicale pour des raisons stratégiques. Ce qui importe, c’est que nous apprenions à formuler clairement nos points de vue, à les communiquer clairement et à chercher des moyens de le faire – soit par le dialogue, soit par d’autres formes de contact telles que des projets sociaux concrets. Cela signifie que nous serons parfois confrontés à d’autres points de vue, mais la lutte sociale signifie également que nous devons nous engager dans cette confrontation et oser nous appuyer sur nos propres points de vue. Lorsque celles-ci ne sont pas encore suffisamment développées, cela ne signifie pas immédiatement que toute notre analyse n’est pas correcte, mais que nous devons continuer à chercher des réponses.

Note

*1) Ce dialogue diffère de celui qui consiste à convaincre les autres en ce que 1) on établit le contact au même niveau des yeux, 2) on utilise sa (propre) situation de vie comme moyen de dialogue, 3) les radicaux de gauche apprennent de et sur des aspects inconnus de la réalité quotidienne d’autres personnes (“les apprenants sont aussi des apprenants”).