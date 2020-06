L’Europe est en danger !

Mis a jour : le lundi 22 juin 2020 à 16:35

Non ! Il ne s’agit pas de la zone euro mais de notre place de l’Europe à Toulouse, quartier Compans/Arnaud Bernard. Moudenc a décidé de rogner cette place pour vendre cet espace public à des promoteurs privés, afin d’y construire une école High tech pour "fils et filles à Papa", avec en toile de fond une résidence étudiante 4 étoiles aménagée en enième hôtel de luxe pendant les vacances d’été.

Fin de la place de l’Europe au profit de TBS1

Pour cela il est nécessaire de lisser ce dernier espace public de liberté afin que des étudiant·e·s dans un entre soi friqué, de par leur conditions sociales, puissent aller et venir en toute quiétude entre leur « High scool » et leur résidence de luxe.

Pourtant d’autres jeunes fréquentent cette place au quotidien et ceux-là ne pourront plus laisser libre cours à leurs sports favoris, rollers, skate ou danse hip-hop etc. Pas plus que les familles du quartier et alentours qui viennent apprendre à faire du vélo à leurs enfants en toute sécurité.

Mais pour Moudenc, la liberté se solde en argent sonnant et trébuchant. Les étudiant·e·s doivent utiliser leur pécule pour consommer dans les bars avoisinants , mais certainement pas se livrer en toute liberté à des sports qui ne rapportent pas un kopec.

Moudenc persiste et signe

Et voici Moudenc qui persiste et signe dans ses projets d’aménagement d’hôtels et résidences 4 étoiles (La Grave, la tour Occitanie, et Compans) comme si rien ne s’était passé avec le covid et que les étudiant·e·s venue·s des quatre coins de la France comme de l’international allaient de nouveau revenir en masse dans les écoles huppées du centre ville.

Tous ces projets coûteux et sur dimensionnés ont du plomb dans l’aile, car la crise de l’aéronautique, les nouveaux comportements liés au télétravail et dans leur sillage le tourisme d’affaire, risquent fort de mettre à mal une politique placée sous le signe d’un mercantilisme désuet et dépassé.

Actuellement, les hôtels tournent à 10-15% de leurs capacités, la restauration travaille à 30% et les prévisions économiques prévoient 30% de disparitions de commerces.

La raison obligerait pourtant à plus d’humilité de la part d’une Municipalité dans ces moments de décroissance subie.

L’arrêt des grands projets inutiles est à l’ordre du jour pour les toulousain·e·s car qui va en faire les frais sinon le contribuable toulousain·e·s.

Il est temps de poser les jalons d’une décroissance maitrisée.

Nous ne sommes pas des politiciens électoralistes car L’UCL ne se présente pas aux élections. Nous disons juste qu’avec Moudenc la coupe est pleine !

Partisan·e·s de la démocratie directe locale, nous croyons tout d’abord à la mobilisation des habitant·e·s contre tout projet contraire aux aspirations populaires des résidents et résidentes de Toulouse

Union communiste libertaire Toulouse et alentours le 20 juin 2020

Note :

[1] : Toulouse Business School