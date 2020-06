Une belle vague de tags, mais attention : les keufs travaillent !

Mis a jour : le dimanche 21 juin 2020 à 19:46

Lieux: (charente-maritime) rochefort



La police, qui a enregistré dix-huit plaintes, a mené l’enquête et a pu confondre une jeune femme du milieu d’extrême gauche, grâce à la caméra d’une banque qui l’avait filmée sur le vif. Car l’auteure des tags, qui n’était peut-être pas seule, avait choisi avec précaution, de se livrer à ses graffitis dans les seules rues dépourvues de caméras municipales… Les enquêteurs ont comparé l’image obtenue avec celles qu’ils conservent après les manifestations de rue et ont pu repérer la trentenaire, grâce à ses chaussures et à son manteau?!

Elle a été interpellée mercredi matin à son domicile à La Rochelle, avant sa garde à vue à Rochefort pendant laquelle elle est restée bouche cousue. Âgée de 30 ans, sans profession, elle est convoquée devant le tribunal de La Rochelle le 20 août 2020.

Solidarité !