L'ud cgt des Bouches-du-Rhône sous les couleurs du Parti communiste russe ?

Mis a jour : le vendredi 19 juin 2020 à 13:14

Mot-clefs: antifascisme

Lieux:





1 stal', 1 balle; des stals, une rafale !

La photo circule beaucoup sur les réseaux sociaux dont Facebook.

Elle réjouit les nostalgiques du stalinisme ( cette branche du léninisme est l'une des formes du communisme autoritaire et dictatorial , ennemi-e-s et assassins de révolutionnaires ) et les partisan-e-s d’une courroie de transmission serrée « comme avant » entre la PCF et la CGT.

On peut apprécier les discours combatifs et certaines prises de positions des camarades marseillais-e-s.

Mais celles et ceux qui rêvent de faire du neuf avec les vielles recettes n’ont décidément tiré aucune leçon du passé.

C’est triste et plus encore c’est grave, lourd de dangers au moment où la CGT doit en même temps se réinventer et retrouver ses racines révolutionnaires pour être utile dans la lutte des classes.