Alerte risque d'expulsion sur la ZAD NDDL...

Mis a jour : le mercredi 17 juin 2020 à 13:54

Mot-clefs: Répression aéroport notre-dame-des-landes

Lieux: Notre-Dame-des-Landes ZAD







D'autres lieux et cabanes sont expulsables sur zone, nous invitons tou-te-s celleux qui le souhaitent, à nous rejoindre dans ces derniers squats.

Des sleepings, cabanes et zones de campement sont à votre disposition pour passer des "vacances actives" (ou non) gratuites et sans contraintes sanitaires...

Welcom !