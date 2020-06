communiqué de l'Assemblée des Blessés

Mis a jour : le mardi 16 juin 2020 à 23:46

Mot-clefs: anti-repression

Lieux:



L'Assemblée des Blessés traverse les temps d'oppression et de répression depuis plus de cinq ans en accompagnant des blessé.e.s d'environnements divers.





Elle se compose aussi de personnes œuvrant dans des associations ou collectifs divers (antirep psy travail social, syndicats… soignant, enseignant, ouvrier, culture, …) et qui travaillent depuis plus longtemps sur la question sociale.

A propos de La lutte sociale, l'Assemblée soutient depuis longtemps que La lutte ne pourra aboutir sans formes d'altruismes et de solidarités concrètes… sans un état d'esprit fort et généreux.

La Solidarité voudrait que le 16 juin, les soignants exigent la prime pour toutes celles et ceux qui ont fait la première ligne corona partout dans le pays, quand on sait aussi que la plupart de ces métiers sont occupés par les personnes les plus fragiles question de fins de mois… pour participer aussi à la déconstruction du racisme quand on sait les personnes concernées en grand nombre !... Le lien « peut-être » avec les évènements du 20 Juin à venir aussi !

La solidarité voudrait qu'ensemble et partout dans le pays, nous nous préparions à la fin de la trêve hivernale qui à partir du 31 juillet fera les choux gras des huissiers. Pas d'expulsion sans relogement... C'EST LA LOI ! Si nous ne pouvions résister alors nous devrions être offensifs pour ouvrir des lieux de refuge partout pour accueillir celles et ceux que l’état nie.

La solidarité voudrait qu’à la rentrée tous les habitants du pays occupent les usines des ami.e.s, maris, femmes, enfants copain.e.s voisin.e.s ..., ou établissements qui licencient, ou qui ne paient pas la prime corona !

Pour nous, AdB, par l’infocentre qui la compose, des Quartiers aux Zad, de Lru, Loppsi1et 2 Remi Fraisse, Etat d'urgence, les lois travail au mvt GJ, Anti G20, des retraites…, ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons remettre en cause la destruction programmée de notre société « small is beautiful » par le « too big to fail » qui n'est en fait que la mise en servage de nos corps et de nos esprits pour permettre, par escroqueries sociales et financières, de pallier aux appétits féroces.

Plus nous attendons passivement la déflagration, plus terrible sera la chute car démuni.e.s, nous tomberons dans des mains barbares de toutes natures qui perpétueront oppression et répression pour le seul bien-être de nouvelles baronnies.

Enfin l’altruisme consiste à dépasser nos dogmatismes ou partis-pris corporatistes, et mettre en commun nos outils sans pour autant affirmer « c'est moâ qui l'ai fait ! » !

Fuyons les enjeux qui n'ont d'objectifs que le pouvoir, les déborder pour se concentrer sur une seule finalité… le bonheur pour tou.te.s !

Ces solidarités premières permettraient de construire La lutte, de nous construire, de massifier un mouvement futur plus ou moins proche, pour un hôpital décent, une école décente, un logement décent, une alimentation décente… UNE VIE DIGNE POUR TOU.TE.S!

Pour cela, il nous faut des buts, des objectifs communs et des objectifs opérationnels collectifs !