La semaine antinucléaire à Bure aura finalement lieu du 5 au 11 octobre

Mis a jour : le vendredi 12 juin 2020 à 19:50

Mot-clefs: antinucléaire

Lieux: Bure meuse



Annonce et informations sur la semaine à Bure "Pratiques et histoires des luttes antinucléaires".



affiche semaine antinucléaire

Pratiques et histoires des luttes antinucléaires

Eh oui, on a créé du désordre, avec une première annonce de report début juillet, et finalement un deuxième report en octobre. Ca nous faisait trop tôt pour l’organisation, et la difficulté de prévoir comment allait réagir l‘état. On a eu beaucoup de doutes sur quand, comment. Mais, dans tous les cas, il nous semblait important de se retrouver, de s’organiser ensemble et de continuer à échanger sur ces sujets. Donc on a toujours envie de lancer cette semaine antinucléaire. Cette fois, ce sera la bonne, la semaine antinucléaire aura lieu en octobre ou n’aura pas lieu !

Cet évènement aura lieu du 5 au 11 octobre. On invite aussi à venir, la semaine précédente, pour aider à préparer les lieux et participer à l’organisation (donc à partir du 28 septembre). Un article plus précis sur le contenu de la semaine sera communiqué en septembre (sur bureburebure.info).

Contenu

L’idée reste la même, avoir des ateliers divers et variés autour des histoires et des pratiques de luttes antinucléaires. Bon, il nous faut relancer toute l’organisation, mais pour rappel voilà nos envies :

Quelles stratégies ont été pensées et mises en œuvre par le passé, quelles techniques d’actions ont existé, ont-elles été victorieuses ou non et dans quel contexte politique et répressif (en France, mais aussi en Allemagne et ailleurs) ?

On parlera des luttes contre l’implantation des centrales dans les années 70-80, des mouvements contre les transports radioactifs, des luttes des travailleur.ses du nucléaire, des décennies de résistance contre l’ANDRA et sa poubelle nucléaire, de Cigéo, de l’extractivisme et du colonialisme d’Orano, etc.

Au regard de toute cette histoire, nous tâcherons de penser le présent et nos actions futures. S’inspirer du passé pour penser le futur, voilà de quoi nous donner de la force face à un état nucléaire écrasant.

En plus des discussions et débats, on prévoit des balades, des ateliers, des expositions et bien d’autres choses.

Tout au long de la semaine, il y aura des crénaux du programme qui seront libres. On attend avec impatience vos propositions d’ateliers et de discussions.

Dodo, nourriture et espaces

La grande majorité du programme se passera à la maison de résistance à Bure mais les dortoirs seront répartis entre Bure et Mandres-en-Barrois. La période risque d’être aléatoire en terme de température, mais des chantiers d’aménagement ont déjà eu lieu et continueront. Il sera aussi possible d’avoir un espace camping, et pour les camions ils seront à quelques kms dans un autre lieu. Il est possible d’envisager d’autres types de couchages sur demande (accessible PMR, chambre chez l’habitant.e, aménagement d’espaces, etc.). Si tu as des besoins spécifiques, écris nous, on essaiera de trouver des solutions. Nous proposons un espace enfant de tout âge mais il pourrait être pratique pour nous que vous nous préveniez en amont pour que l’on puisse comprendre les besoins.

La cantine sera vegan, on aura besoin de tous les bras volontaires (hésite pas à nous préciser des régimes alimentaires spécifiques). Si tu sais cuisiner pour 200 personnes, c’est hyper chouette et on serait ravi.es que tu participes à la cantine. Tu peux écrire à lambic (at) riseup.net si tu souhaites plus de précisions/ a des questions/etc.

Et il y aura une équipe de traduction, on ne sait pas encore dans quelles langues mais on espère le plus possible. Écris nous si tu as une demande là–dessus ou si tu peux nous aider.

Adresse mail de contact : semaineantinuk (at) riseup.net

Site internet pour avoir plus d’informations : bureburebure.info