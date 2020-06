Rien ne nous empêchera de boycotter Israël, cet État criminel

Mis a jour : le dimanche 14 juin 2020 à 21:11

Avec Trump et Nétanyahou, le crime qui se déroule s’est accéléré : l’apartheid et les méthodes de gangster ne se cachent même plus.

Malgré cela, le peuple palestinien continue de vivre et de résister. Des citoyennes et des citoyens du monde entier continuent de manifester leur solidarité et de défendre les droits du peuple palestinien.

Pour empêcher cela, le pouvoir français a essayé de criminaliser l’arme essentielle du mouvement de solidarité : le BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) dont les revendications (liberté, égalité, justice) exigent que l’occupant israélien se conforme au droit international.

Dans cette tentative de criminalisation, l’Union Européenne a régulièrement fait preuve de complicité avec l’apartheid, laissant le rouleau compresseur colonial se déployer, multipliant les échanges économiques et militaires avec lui.

La CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) vient de porter un rude coup à l’apartheid israélien et à ses complices. Elle condamne de la façon la plus claire comme contraire à son article 10 la tentative du gouvernement français de criminaliser le boycott. Elle impose à l’État Français de verser des indemnités importantes aux militantes et militants de Mulhouse condamné.es pour « discrimination » parce qu’ils et elles avaient participé à une action BDS.

Nous l’avons toujours dit et nous le répétons. Le BDS est légal. Nous avons le droit d’exprimer par le Boycott, Désinvestissement, Sanctions notre refus total de l’apartheid, du racisme, du suprématisme.

Nous savons que les sionistes et leurs complices brandiront la question de l’antisémitisme. L’Union Juive Française pour la Paix réaffirme avec force que le BDS combat le racisme sous toutes ses formes et l’apartheid. Toute instrumentalisation de la mémoire des crimes antisémites par un État raciste ou par ses complices est obscène.

Nous appelons au BDS, non pas bien que juifs, mais parce que juifs, parce que la destruction programmée de la société palestinienne est aussi une injure à nos mémoires, à nos histoires, à nos valeurs faites d’égalité et de solidarité.

Ce succès, l’arrêt de la CEDH, nous renforce dans notre détermination. Plus que jamais nous serons au côté du peuple palestinien dans la défense de ses droits fondamentaux. L’UJFP appelle à amplifier le BDS.

http://www.ujfp.org/spip.php?article7914

NON À L’ANNEXION ! MANIFESTATION SAMEDI 27 À PARIS

Non à l’annexion des territoires palestiniens ! Non à l’asphyxie de tout un peuple !

Le gouvernement israélien de Netanyahou promet, avec le soutien de l’administration Trump et la complicité de l’Union européenne (UE), d’engager dès le 1er juillet l’annexion pure et simple d’une grande partie des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, en violation flagrante du droit international.

Ces déclarations annexionnistes de 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 53 ans, représentent un vol flagrant des terres palestiniennes et une nouvelle vague de nettoyage ethnique qu’opère le colonisateur israélien à l’encontre du peuple palestinien depuis 1948.

Ce régime ouvertement colonialiste et raciste se sent d’autant plus encouragé dans cette voie criminelle qu’avec une actualité mondiale, marquée notamment par l’épidémie de coronavirus et ses conséquences, il espère détourner l’attention de ses propres crimes contre le peuple palestinien.

C’est pourquoi les partis, organisations et associations soussignés, engagés dans la lutte contre le colonialisme et son frère jumeau le racisme, appellent à manifester à Paris samedi 27 juin à 15h00 de Barbès à Châtelet pour affirmer notre solidarité avec la Palestine et sa résistance.

Premières organisations signataires : Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre, AFPS Paris 14-6, AFPS Paris Sud, ATMF, Avec Naplouse, Campagne Unitaire pour la libération de George Ibrahim Abdallah, CAPJPO-EuroPalestine, Collectif Argenteuil Solidarité Palestine, Collectif Faty Koumba, Décoloniser les arts, Droits Devant ! Émancipation, Fondation Fanon, Forum Palestine Citoyenneté, Le Cri Rouge, NPA, PCOF, PIR, PRCF-JRCF, UJFP, Amis des Arts et de la Culture de Palestine …

https://europalestine.com/2020/06/11/non-a-lannexion-manifestation-samedi-27-a-paris/

