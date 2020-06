Gentrification en marche à Saint-nazaire

Mis a jour : le jeudi 11 juin 2020 à 12:28

Halles de Penhoët

Halles de Penhoët : le marché de dupes !

Il semble aux dernières nouvelles (et encore faut-il aller les chercher dans les arcanes des méandres administratifs) que la Ville de Saint Nazaire s'apprêterait à céder à un opérateur privé la jouissance des Halles de Méan-Penhoët pour, nous citons l’appel à manifestation d'intérêt : « promouvoir une offre de proximité au sein des Halles de Méan-Penhoët, s'intégrer au tissu associatif local, préserver le savoir-faire local »



Mais à notre connaissance l’offre de proximité existe déjà et le marché qui s'y tient en a montré toute l'utilité et toute l'actualité lors de l'épisode du dernier confinement.



Sans remonter jusqu’à l’Agora grec ou au forum romain, les Halles et son marché restent le symbole communautaire d’une vie en société, un cœur de ville, de village, de quartier.



Et pourtant la Mairie va sonner la fin du marché de Méan-Penhoët, mais qui donc a été consulté ? Est-ce un sujet dont a débattu le Conseil de Quartier ? A-t-on consulté le tissu associatif ? Quid par exemple du Marché d'Ici organisé par la Maison de Quartier et l'association Le Rozo en partenariat avec les commerçants des Halles, des producteurs et artisans locaux, les Amicales des écoles, les Associations sportives et dont le succès indéniable faisait naître l'idée de le pérenniser au début de chaque mois ?



Nous aurions aimé en débattre, mais comme nous l'a déjà écrit M. Le Maire, à propos de l'abattage des arbres en préalable à la réalisation du bassin de rétention, nous n’avons qu’à participer aux « réunions publiques » et aux « démarches participatives » qui n'ont pas dû manquer de se tenir à ce sujet !

Il y a bien eu un questionnaire-enquête à destination des usagers, mais personne à notre connaissance n'a jamais eu d'écho de ses résultats.



Il y a bien eu une « réunion publique d'information » le 4 juin 2019, mais la question des Halles, noyée entre le bassin de rétention, le nouveau boulevard des Apprentis et la nouvelle entrée Est ne fut abordée que sous les aspects de la rénovation du bâti. Et il nous semble qu’une réunion publique d'information tient plus de la mise devant le fait accompli que de la concertation.



Aux dernières nouvelles, du moins celles qu'on arrive à glaner de ci de là, La Socali aurait remporté l'appel d'offre de la Mairie, et devrait se voir confier la « cession de la jouissance des Halles de Penhoët » pour une durée de 10 à 15 ans lors d'un vote au prochain conseil municipal !



On nous rétorquera sans doute que l'Appel à manifestation d’intérêt prévoit que le bénéficiaire de la concession « devra intégrer dans son projet les commerçants non sédentaires volontaires qui exploitent actuellement dans les Halles ». Ces même commerçants, qui font vivre le marché de longue date, ne pourront être accueillis à couvert le temps des travaux projetés de février à novembre 2021. Ils risquent fort d'aller gagner leur vie sous d'autres cieux et donc de ne plus être «volontaires pour être intégrés» au projet de la Mairie.



La boucle sera bouclée : les Halles de Penhoët et leur marché, un espace collectif, bien commun d'une collectivité de quartier aura été privatisé pour un usage exclusivement commercial, et les Halles rénovées du Centre ville pourront ouvrir le samedi matin sans menacer un marché de quartier qui aura disparu.



Ce type d'urbanisation est qualifié de « gentrification », il consiste à vider de leur substance les quartiers populaires pour en faire des zones d'habitat à forte valeur ajoutée pour la plus grande satisfaction des promoteurs immobiliers. C'est sans doute la politique de notre Maire, nous ne lui laisserons pas dire qu'elle s'est faite avec l'aval des habitants et habitants de notre quartier.



Association Vivre à Méan-Penhoët

Le 9 juin 2020