Et de deux..!

« C’est un mensonge! On n’a pas une police raciste en France, ça n’existe pas! » nous affirmait hier Christian Jacob (LR), avec une larme – de crocodile? – à l’œil… Ben tiens! Et vlan! 9.000 racistes de plus à la maison poulaga, à ce stade là ce ne sont plus « quelques brebis galeuses » mec. En fait dans ce cas, « l’exception qui confirme la règle »… se sont plutôt les bons policier-e-s qui l’ont dénoncé, et qui vont prendre cher par la hiérarchie et les collègues racistes! Et comme on dit: « ce n’est que la partie visible de l’iceberg »… Quoique ceux-ci, ont pris des précautions, puisque ce groupe Facebook – « FDO 22 unis » – est non seulement privé, mais masqué, et on y adhère que sur invitation – comme les groupes djihadistes ou pédophiles. Quand je pense à toutes les précautions que nous devons prendre au quotidien pour ne pas se ramasser un procès alors qu’on dénonce la vérité, c’est l’hôpital qui se fout de la charité, sales hypocrites! Tiens, à propos, où sont les modérateurs de facedebouc qui te bloquent ton compte si tu publies « L’Origine du monde » de Courbet?

Voici quelques exemple de la fine prose de ces couillons racistes – qui au passage s’offusquent grassement qu’on fasse un procès à leurs collègues du groupe « TN Rabiot Police Officiel » – , à propos du gamin de 14 ans lâchement tabassé par des flics au commissariat de Bondy :

« Bah voilà, il va rentrer dans le droit chemin. Car comme on dit, gentil n’a qu’un œil » […] « Fallait lui empéguer les deux yeux, ça aurait fait un antivol » […] « Bien fait pour sa sale gueule ! #Jesuistrottoir » […] « Encore une bavure (des parents pour avoir chié ce connard) » […] « S’il tout plé missiou moi pas volor » […] « Vu la tronche, c’est du rom de Serbie, ils en sont infestés dans les pays de l’Est. »

A propos du décès récent de Guy Bedos :

« Une merde de moins » […] « Un mongole anti flics » […] « Non, moi ça me réjouit, désolé je ne peux pas m’en empêcher. » […] « gaucho de merde, le fils est pire » […] « Il aimait surtout l’invasion des migrants en France »

Le policier – lui mérite d’être appelé policier avec un grand P et pas « flic de merde » – qui a alerté Streetpress se dit « écœuré » par ce qu’il a vu sur ce groupe. Mais aussi du racisme qu’il voit au quotidien dans les rangs de la police. « J’ai plein de collègues dans les contrôles qui disent : “Tiens, encore un bamboula” », s’indigne-t-il.