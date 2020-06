Minneapolis: vers une abolition de la police?

Mis a jour : le mardi 9 juin 2020 à 00:58

Mot-clefs: Racisme Répression

Lieux: minneapolis u$a



Le slogan, net et précis, s’était répandu dans la ville dès le soir de la mort de George Floyd : « Abolish the police ». Abolissons la police. C’était le mot d’ordre des manifestants de Minneapolis, écrit sur les murs et les banderoles. Les manifestants réclamaient une rupture radicale, plus forte que les revendications entendues en France sur ces sujets.





Cette demande est en passe de devenir réalité. Le conseil municipal de Minneapolis a annoncé ce dimanche 7 juin qu’il allait démanteler ses services de police. Le budget dédié à la police, régulièrement accusée de racisme et violences, sera graduellement redirigé vers d’autres organisations, et « un nouveau système » permettant d’assurer la sécurité des habitants sera mis en place. Un élu explique « nous allons démanteler la police de Minneapolis, et quand nous en aurons fini nous ne la reconstituerons pas, nous allons drastiquement repenser notre approche de la sécurité publique ».

Le policier responsable de la mort de George Floyd doit comparaître devant la justice pour la première fois ce lundi 8 juin. Il avait d’abord été inculpé « d’homicide involontaire » avant que l’accusation ne soit requalifiée, suite à des nuits d’émeutes extrêmement dures, en « meurtre », passible de quarante ans de prison. Dans le même temps, les trois policiers qui l’accompagnaient, qui n’avaient pas été poursuivis à la base, ont été inculpés pour complicité, et placés en détention. Tout cela montre qu’il est possible de faire poursuivre un policier, et d’obtenir un changement radical dans le maintien de l’ordre. Ceux qui se contentent de demandes timides en vous disant qu’il faut « rester réaliste » vous mentent. Il est possible de vivre sans police ni répression.

Comment va se dérouler ce « démantèlement de la police » dans la ville de Minneapolis, d’une taille comparable à Nantes ? Quelle sera la nouvelle forme de structure chargée d’assurer la sécurité collective ? N’y a-t-il pas un risque d’augmentation de la sécurité privée ? Difficile à dire pour l’instant.

En revanche, ce qui est certain, c’est que cette décision historique est entièrement due aux manifestations insurrectionnelles incontrôlables. Les revendications ont été arrachées par le rapport de force. Les autorités locales et nationales ont eu très peur, et commencent à céder aux revendications de la population. En France, où la police est tout aussi raciste, violente et impunie, les « appels au calme », les revendications mesurées et les procédure judiciaires sages ont montré depuis longtemps qu’elles étaient inefficaces.

Source : https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-la-mort-de-george-floyd-minneapolis-va-supprimer-sa-police_fr_5edd7060c5b6bd197e141345