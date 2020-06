Semaine internationale d’actions pour exiger la libération de Georges Abdallah, d’Ahmad Sa’adat et de tous les prisonniers révolutionnaires

Mis a jour : le samedi 6 juin 2020 à 16:25

Mot-clefs: prisons antifascisme antisionisme

Le 19 juin est la journée internationale des prisonniers révolutionnaires. Cette date est un jalon important de lutte dont se saisit chaque année la campagne unitaire pour exiger la libération de Georges Abdallah, combattant communiste arabe pour la lutte de libération nationale de la Palestine, incarcéré dans les geôles de l’État français depuis 36 ans alors qu’il est libérable depuis 1999.

Georges Abdallah est un prisonnier révolutionnaire qui a en permanence affirmé son engagement et son combat qu’il a toujours mené au côté de la résistance palestinienne, contre l’impérialisme, le capitalisme, le sionisme, le colonialisme et les États réactionnaires arabes et toutes les formes d’oppression.

Ce combat, qu’il poursuit aujourd’hui, au quotidien, pour la justice, la liberté et l’émancipation des peuples opprimés, s’inscrit pleinement sur le terreau des luttes actuelles.

C’est celui des révoltes justes et légitimes de celles et ceux qui s’opposent à l’offensive capitaliste et à ses guerres de pillage.

C’est celui de tous ceux qui font face à la violence répressive d’État, qui s’abat sur eux pour tenter de les bâillonner.

C’est celui de tous ceux qui refusent tout réformisme et compromis avec ce système et s’engagent pleinement dans cette lutte de classe contre classe au côté des masses et des quartiers populaires. Ce combat de toute une vie est le nôtre !

Ces derniers mois, nombreuses ont été les voix et les forces qui, malgré le contexte particulier de la pandémie et du confinement imposé, ont répondu cette fois encore à l’appel de notre camarade pour que « mille initiatives solidaires fleurissent ». Nombreuses sont désormais les voix et les forces qui sont déterminées à faire comprendre aux représentants de l’impérialisme français que « son incarcération commence à peser réellement plus lourd que les possibles menaces inhérentes à sa libération ». Nombreux sont désormais ceux qui se mobilisent, sur le plan local, national et international, afin d’arracher sa libération en instaurant un véritable rapport de forces par des actions militantes partout et sur tous les fronts.

C’est en ce sens que nous appelons tous ceux qui, comme nous, se reconnaissent dans le combat de Georges Abdallah et affirme son actualité et son urgence, à agir, dans la diversité de nos expressions, durant la semaine internationale d’actions qui se déroulera du 15 juin au 22 juin 2020 pour exiger la libération de Georges Abdallah.

Cette semaine d’actions sera aussi l’occasion de se mobiliser pour la libération d’Ahmad Sa’adat, secrétaire général du Front populaire, combattant pour la libération de la Palestine, leader du mouvement de libération nationale palestinien et symbole lui aussi du mouvement révolutionnaire international, arrêté depuis 18 ans par l’Autorité palestinienne dans le cadre de la « coopération en matière de sécurité » avec l’occupant sioniste et incarcéré depuis 2006 dans les geôles de l’entité sioniste.

Son combat et celui de tous les prisonniers palestiniens est aussi celui de Georges Abdallah – le combat d’un attachement indéfectible à la juste cause des peuples opprimés de Palestine, du Liban, et partout dans le monde.

Ce combat au côté des peuples en lutte est aussi celui de tous les prisonniers révolutionnaires du monde : celui de toutes ces femmes et ces hommes d’Inde, du Pérou, des Philippines, de Turquie, d’Italie, d’Espagne, du Pays basque et d’ailleurs – véritables fers de lance de la lutte et tranchées avancées du combat révolutionnaire, qui ont combattu pour l’avènement d’un monde meilleur – aujourd’hui détenus et que nous nous devons aussi d’honorer et de défendre tout particulièrement en ce 19 juin 2020, mais aussi durant toute cette semaine internationale d’actions.

C’est ensemble et seulement ensemble dans la diversité de nos expressions que nous vaincrons !

Liberté immédiate pour Georges Abdallah !

Liberté immédiate pour Ahmad Sa’adat !

Liberté pour tous les prisonniers révolutionnaires !

Paris, le 2 juin 2020

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

-Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah

Samidoun Palestinian Prisoner Network

- Campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

- Campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah Campagne internationale pour la libération d’Ahmad Sa’adat

- Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

- Le Collectif rouge internationaliste pour la défense des prisonniers révolutionnaires - Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain

