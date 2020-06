Manifestations en Israël faisant le lien entre l’assassinat de George et celui d’Iyad

Mis a jour : le jeudi 4 juin 2020 à 12:19

Ces manifestations rappelaient que la police israélienne vient de tuer un Palestinien autiste à Jérusalem Est, alors qu’il se rendait à son centre éducatif, sans la moindre arme et ne constituant aucune menace.

Des centaines de manifestants ont défilé ce week-end à Jérusalem et à Tel Aviv pour dénoncer le racisme qui tue en Palestine comme aux Etats-Unis.

De même à Tel Aviv, plus de 200 manifestants ont brandi des pancartes devant le siège de la police, faisant le rapprochement entre le traitement des Noirs par la police américaine et celui des Palestiniens par la police et l’armée israéliennes.

“La violence de la police et la politique d’occupation contre les Palestiniens sont une triste routine, avec lesquelles il faut en finir », a déclaré Shahaf Weisbein, l’un des organisateurs de la manifestation.

« Ce n’est ni la première ni la dernière fois que s’exerce la violence de la police israélienne contre les Palestiniens, et il ne pourra y avoir de paix tant que perdure cette violence et le sentiment qu’il y a ici une race supérieure qui pense pouvoir se permettre de faire tout ce qu’elle veut, y compris ouvrir le feu sur des êtres humaines », a dit Laura Wharton, une élue de Jérusalem appartenant au parti Meretz.

“Minneapolis c’est ici », a déclaré le député palestinien Ahmad Tibi (Joint List), en soulignant que régulièrement des ministres incitent la police et l’armée à attaquer des Palestiniens.

« Il faut que tous ceux qui s’indignent de ce qui s’est passé à Minneapolis, sachant qu’ici c’est toute une nation qui suffoque sous occupation et qui ne peut plus respirer », a ajouté la députée Aida Touma-Sliman (Joint List).

Les manifestants ont également protestés contre les violences policières à l’encontre des demandeurs d’asile, dont certaines ont été filmées récemment dans le sud de Tel Aviv.

https://europalestine.com/2020/06/03/manifestations-en-israel-faisant-le-lien-entre-lassassinat-de-george-et-celui-diyad/